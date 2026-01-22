Le déficit commercial se creuse à près de 353,15 MMDH en 2025

Les importations ont contribué à la détérioration de la balance commerciale

Le déficit commercial s’est aggravé en 2025. Selon les statistiques publiées récemment par l’Office des changes, il a grimpé de 15,8% comparativement à 2024 pour atteindre près de 353,15 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2025 contre 304,93 MMDH un an auparavant.En hausse de +8% (+60,95 MMDH), les importations de biens se sont chiffrées à 822,22 MMDH à fin décembre 2025 contre 761,27 MMDH une année auparavant. Elles dépassent ainsi les exportations qui n’ont augmenté que de +2,8% (+12,73 MMDH) pour atteindre 469,07 MMDH contre 456,34 MMDH à fin décembre 2024.Dans le détail, les données du commerce extérieur montrent que les produits finis d'équipement ont progressé de +13,3% (+23,41 MMDH) en raison principalement de l'augmentation des achats des voitures utilitaires (+4,31 MMDH), des parties d'avions et d'autres véhicules aériens (+2,75 MMDH) et des avions et autres véhicules aériens ou spatiaux (+2,29 MMDH).Il ressort des chiffres, élaborés sur la base des déclarations douanières, que les produits finis de consommation ont pour leur part bondi de +11,8% (+21,44 MMDH), indique l'Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.Cette évolution est justifiée par la hausse des achats des voitures de tourisme (+37,7%, soit +10,80 MMDH), des médicaments et autres produits pharmaceutiques (+16,5%, soit +1,78 MMDH) et des appareils récepteurs radio et télévision (+27,2%, soit +920MDH).En hausse de +31,5% (+10,47 MMDH), les importations de produits bruts ont fortement progressé après la hausse des importations des soufres bruts et non raffinés (+5,97 MMDH), de l'huile de soja brute ou raffinée (+1,28 MMDH) et des déchets, ferraille et autres minerais (+1,23 MMDH).Autre progression enregistrée au cours de cette même période, celle des demi produits (+4,8%, soit +7,92 MMDH). L’Office des changes attribue cette augmentation « essentiellement, à la hausse des achats des produits chimiques (+1,55 MMDH), des fils, barres et profilés en cuivre (+1,40 MMDH) et des matières plastiques et ouvrages divers en plastique (+1,11 MMDH) ».Soulignons également la hausse de +3,3% (+3,01 MMDH) des produits alimentaires, après une augmentation des importations des animaux vivants (+1,39 MMDH) et du maïs (+1,21 MMDH), indique l’Office. A l’inverse, les approvisionnements en sucre brut ou raffiné et en blé ont connu une baisse respectivement de 1,79 MMDH et 1,02 MMDH.Egalement en baisse, la facture énergétique qui a reculé « de 5,5% (-6,26 MMDH), suite, essentiellement à la baisse des approvisionnements en gas-oil et fuel-oil de -9,7% sous l'effet prix en recul de -14,5%, et ce malgré la hausse des quantités importées de +5,6% », a précisé l’Office.S’agissant des exportations, les données montrent une progression des ventes de phosphates et dérivés de +14,6% (+12,72 MMDH) due à la hausse des ventes des engrais naturels et chimiques (+9,03 MMDH), de l'acide phosphorique (+2,20 MMDH) et des phosphates (+1,48 MMDH).Les ventes dans l’aéronautique ont pour leur part progressé de +10% (+2,64 MMDH), suite à l’accroissement des ventes du segment de l'assemblage de +1,89 MMDH et des exportations du segment EWIS de +758MDH, selon les explications contenues dans le bulletin.La même source relève, en revanche, une quasi-stabilité à 86,82 MMDH des ventes dans l’agriculture et agro-alimentaire, qui s’explique par la « baisse des exportations de l'industrie alimentaire (-1,46 MMDH) et de la pêche, aquaculture (-149MDH), contrebalancée par l'accroissement des exportations de l'agriculture, sylviculture et chasse (+1,48 MMDH) », peut-on lire.Dans le registre des baisses, on retiendra celles enregistrées dans les branches électronique et électricité (-8,8% soit -1,60 MMDH), suite au recul des exportations des composants électroniques (-3,02 MMDH), atténué par la hausse des exportations des fils et câbles (+1,04 MMDH) et textile et cuir (-4,5%, soit -2,07 MMDH) en raison, essentiellement, de la baisse des exportations des vêtements confectionnés (-1,14 MMDH), combinée au recul des exportations des articles de bonneterie (-672MDH).Autre baisse, celle de la branche automobile (-2%, soit -3,10 MMDH), attribuée principalement à la baisse des ventes du segment de la construction (-9,65 MMDH), atténuée par la hausse des exportations du segment du câblage (+4,13 MMDH) et du segment de l'intérieur véhicules et sièges (+609MDH).