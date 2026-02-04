Projection à Berlin du film “The Voice of Hind Rajab” à l'initiative des ambassadeurs arabes en Allemagne

Le Conseil des ambassadeurs arabes accrédités auprès de l’Allemagne a organisé, lundi soir à Berlin, une projection privée de “The Voice of Hind Rajab”, un film qui raconte les efforts du Croissant-Rouge palestinien pour tenter de sauver une fillette de cinq ans, seule survivante d’un raid aérien ayant visé le véhicule de sa famille à Gaza.



La projection, version originale sous-titrée en anglais, s’est tenue dans une salle de cinéma du centre de Berlin, en présence de Mme Zohour Alaoui, ambassadrice du Maroc, doyen du corps diplomatique arabe en Allemagne, de l'ambassadeur Mustapha El Yemli, chef de la mission de la Ligue arabe à Berlin, ainsi que de plusieurs ambassadeurs et diplomates arabes et européens et des parlementaires et responsables allemands.



Inspiré d’une histoire vraie, “The Voice of Hind Rajab” est un docudrama de 90 minutes, profondément émouvant, écrit et réalisé par la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania.



Lors de sa présentation, en première mondiale, à la Mostra de Venise en 2025, cette oeuvre cinématographique a suscité une standing ovation record de 24 minutes. “The Voice of Hind Rajab” a été primé dans plusieurs festivals et nommé à l’Oscar du meilleur film international.

