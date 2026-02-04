Projection à Berlin du film “The Voice of Hind Rajab” à l'initiative des ambassadeurs arabes en Allemagne

Autres articles
-
Des Golden Globes aux Grammys : Sobriété sur les tapis rouges, dans un monde sous tension
-
Le film "Send Help" domine le box-office
-
"Le Gâteau du président", récit d'enfance et de chaos sous le joug de Saddam Hussein
-
Projection du film "Silent Friend" dans le cadre des 31èmes Semaines du film européen
Le Conseil des ambassadeurs arabes accrédités auprès de l’Allemagne a organisé, lundi soir à Berlin, une projection privée de “The Voice of Hind Rajab”, un film qui raconte les efforts du Croissant-Rouge palestinien pour tenter de sauver une fillette de cinq ans, seule survivante d’un raid aérien ayant visé le véhicule de sa famille à Gaza.
La projection, version originale sous-titrée en anglais, s’est tenue dans une salle de cinéma du centre de Berlin, en présence de Mme Zohour Alaoui, ambassadrice du Maroc, doyen du corps diplomatique arabe en Allemagne, de l'ambassadeur Mustapha El Yemli, chef de la mission de la Ligue arabe à Berlin, ainsi que de plusieurs ambassadeurs et diplomates arabes et européens et des parlementaires et responsables allemands.
Inspiré d’une histoire vraie, “The Voice of Hind Rajab” est un docudrama de 90 minutes, profondément émouvant, écrit et réalisé par la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania.
Lors de sa présentation, en première mondiale, à la Mostra de Venise en 2025, cette oeuvre cinématographique a suscité une standing ovation record de 24 minutes. “The Voice of Hind Rajab” a été primé dans plusieurs festivals et nommé à l’Oscar du meilleur film international.
La projection, version originale sous-titrée en anglais, s’est tenue dans une salle de cinéma du centre de Berlin, en présence de Mme Zohour Alaoui, ambassadrice du Maroc, doyen du corps diplomatique arabe en Allemagne, de l'ambassadeur Mustapha El Yemli, chef de la mission de la Ligue arabe à Berlin, ainsi que de plusieurs ambassadeurs et diplomates arabes et européens et des parlementaires et responsables allemands.
Inspiré d’une histoire vraie, “The Voice of Hind Rajab” est un docudrama de 90 minutes, profondément émouvant, écrit et réalisé par la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania.
Lors de sa présentation, en première mondiale, à la Mostra de Venise en 2025, cette oeuvre cinématographique a suscité une standing ovation record de 24 minutes. “The Voice of Hind Rajab” a été primé dans plusieurs festivals et nommé à l’Oscar du meilleur film international.
Projection
Le court-métrage "Ayoub Le Pendule" du réalisateur Mohamed Oumai, sera projeté en avant-première, samedi au Centre culturel de Chichaoua.
D’une durée de 27 minutes, ce film à portée sociale et humaine raconte le parcours émouvant d’un enfant de 12 ans, orphelin de père, contraint de mûrir avant l’heure et de faire face aux responsabilités familiales, tout en poursuivant son rêve hérité de son père.
A travers le regard d’Ayoub, le film, tourné à Chichaoua, entre ruelles, ateliers d’artisans et lieux de vie quotidienne, aborde avec sensibilité des thématiques humaines universelles, à savoir la solidarité, le rôle de la communauté, la persévérance et la force des liens familiaux.
"Ayoub Le Pendule est plus qu’un film, c’est un hommage à tous les enfants qui grandissent trop vite, porteurs d’un rêve et d’une promesse. C’est aussi un appel à la solidarité, à l’écoute et à la reconnaissance de la force cachée des gens simples", a indiqué le réalisateur du film dans un communiqué.
Les rôles principaux de ce court-métrage de fiction sont interprétés par des comédiens confirmés et de jeunes talents, dont Mustapha Tehtah, Mohammed Benrahal, Abdelkader Alaoui et l’enfant Islam El Kassimi.
Le court-métrage "Ayoub Le Pendule" du réalisateur Mohamed Oumai, sera projeté en avant-première, samedi au Centre culturel de Chichaoua.
D’une durée de 27 minutes, ce film à portée sociale et humaine raconte le parcours émouvant d’un enfant de 12 ans, orphelin de père, contraint de mûrir avant l’heure et de faire face aux responsabilités familiales, tout en poursuivant son rêve hérité de son père.
A travers le regard d’Ayoub, le film, tourné à Chichaoua, entre ruelles, ateliers d’artisans et lieux de vie quotidienne, aborde avec sensibilité des thématiques humaines universelles, à savoir la solidarité, le rôle de la communauté, la persévérance et la force des liens familiaux.
"Ayoub Le Pendule est plus qu’un film, c’est un hommage à tous les enfants qui grandissent trop vite, porteurs d’un rêve et d’une promesse. C’est aussi un appel à la solidarité, à l’écoute et à la reconnaissance de la force cachée des gens simples", a indiqué le réalisateur du film dans un communiqué.
Les rôles principaux de ce court-métrage de fiction sont interprétés par des comédiens confirmés et de jeunes talents, dont Mustapha Tehtah, Mohammed Benrahal, Abdelkader Alaoui et l’enfant Islam El Kassimi.