Tourisme : L’ONMT doublement distingué en Espagne

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) s'est vu attribuer deux distinctions en Espagne par des organisations professionnelles de référence du secteur du voyage, confirmant le positionnement du Maroc sur ce marché européen stratégique.



La Confédération espagnole des Agences de voyages (CEAV) a désigné le Maroc "Destination internationale de l’année 2025", une distinction remise à Achraf Fayda, directeur général de l’ONMT, indique l’Office dans un communiqué.



Cette reconnaissance vient saluer les efforts soutenus menés par l’ONMT en matière de promotion, de communication et de structuration de l’offre touristique marocaine auprès des acteurs de la distribution du voyage en Espagne. Elle témoigne de l’efficacité d’une stratégie construite dans la durée, visant à enrichir, actualiser et renforcer la programmation Maroc auprès des agences de voyages et tour-opérateurs espagnols, prescripteurs clés du marché.



Premier consortium d’agences de voyages en Espagne, la CEAV regroupe des milliers d’agences à travers le pays et constitue un acteur central du secteur touristique espagnol. Cette distinction conforte la solidité du partenariat entre le Maroc et les professionnels espagnols du voyage, rapporte la MAP.



Parallèlement, la Fédération andalouse des agences de voyages (FAAV) a décerné au Maroc la reconnaissance de "destination internationale préférée" des agences de voyages d’Andalousie, confirmant l’attractivité du Royaume sur ce marché régional, fait savoir le communiqué.



Le prix a été remis à Achraf Fayda par Antonio Caño, président de l’Association cordouane des agences de voyages et secrétaire général de la FAAV. Cette reconnaissance est renforcée par le développement continu de la connectivité aérienne entre l’Espagne et le Maroc, ainsi que par les liaisons maritimes reliant le sud de l’Espagne au Royaume.



A travers ces deux distinctions, l’ONMT consolide le positionnement du Maroc en tant que destination de confiance, performante et durable sur le marché espagnol, portée par une stratégie fondée sur un partenariat étroit avec les professionnels du voyage, l’ouverture de lignes aériennes point à point et une offre touristique en constante évolution.