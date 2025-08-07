Oujda : Colloque international sur la responsabilité sociétale des entreprises et financement

L’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda accueille, les 12 et 13 novembre prochain, un colloque international autour du thème "Financer la RSE autrement: Contributions du crowdfunding aux transformations sociétales".



L'objectif de cette rencontre est de réunir chercheurs en sciences de gestion et finance, praticiens du crowdfunding, responsables de fonds à impact, acteurs publics et entrepreneurs sociaux, afin d'examiner de manière critique et collective les modèles hybrides de financement appliqués à la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises).



Les échanges s'articuleront autour de questions de recherche concrètes découlant de la problématique centrale, à savoir comment articuler, dans une logique de complémentarité, l'engagement citoyen, les exigences des investisseurs institutionnels et les instruments d'appui public pour renforcer la portée et la durabilité des engagements RSE, rapporte la MAP.



Dans un contexte où les défis sociaux, environnementaux et économiques se complexifient - changement climatique, exclusion financière, désengagement des institutions traditionnelles - la mobilisation de ressources pour soutenir des projets à impact sociétal devient un enjeu majeur, soulignent les organisateurs dans une note de présentation du colloque.



Et d’ajouter que face à la difficulté croissante de financer les initiatives relevant de la RSE par les circuits classiques, de nouveaux dispositifs hybrides voient le jour, combinant financement participatif, capitaux institutionnels et appui public.



Le colloque proposera ainsi des ateliers thématiques, des retours d'expérience et des communications scientifiques autour de plusieurs axes: typologie et cartographie des modèles hybrides existants, analyse comparative des cadres juridiques favorables, outils d'évaluation de la performance sociétale et financière, dispositifs de gouvernance multi-acteurs.



Il s'agira non seulement de dresser un état des lieux, mais aussi de formuler des recommandations pour améliorer la structuration, la transparence et l'efficience de ces montages innovants, précisent les organisateurs.



En définitive, ce colloque se donne pour ambition de contribuer à une meilleure compréhension du rôle stratégique de la finance collaborative dans les dispositifs RSE, tout en éclairant les conditions de succès de cette hybridation entre finance citoyenne, capital institutionnel et action publique.



Il s'inscrit ainsi dans une perspective à la fois scientifique, pragmatique et prospective, et invite les participants à penser une nouvelle génération de montages financiers, au service d'une économie plus inclusive, participative et durable.