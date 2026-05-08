Moscou et Kiev continuent leurs attaques de drones malgré la trêve russe

L'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, entrée dans sa cinquième année, a fait des centaines de milliers de morts. C'est le conflit en Europe le plus sanglant depuis la Seconde Guerre mondiale



La Russie et l'Ukraine continaiuent vendredi leurs attaques mutuelles de drones après l'entrée en vigueur à minuit d'une trêve unilatérale décrétée par Moscou avant les commémorations en Russie du 9-Mai, qui se dérouleront sous haute sécurité dans la capitale russe.L'Ukraine n'a jamais déclaré qu'elle respecterait l'appel de Moscou à cesser les frappes et a fustigé la démarche du président russe Vladimir Poutine, l'accusant de vouloir suspendre les combats aux seules fins d'organiser un défilé sur la place Rouge samedi.Kiev avait lancé pour sa part un appel à cesser les hostilités dès mercredi qui, selon l'Ukraine, a été ignoré par l'armée russe. Cette contre?proposition avait été présentée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky comme un test pour savoir si le Kremlin souhaitait réellement une accalmie.L'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, entrée dans sa cinquième année, a fait des centaines de milliers de morts. C'est le conflit en Europe le plus sanglant depuis la Seconde Guerre mondiale.Un important feu de forêt était en cours vendredi dans la zone radioactive de Tchernobyl, dans le nord de l'Ukraine, après la chute d'un drone la veille, alourdissant le climat d'inquiétude. Aucune hausse de radioactivité n'a cependant été détectée, selon l'administration de la réserve qui entoure la centrale.La Russie a menacé de lancer une frappe massive au cœur de Kiev si l'Ukraine venait à perturber le défilé samedi, exhortant les diplomates étrangers et les habitants eux-mêmes à évacuer d'ores et déjà la capitale ukrainienne.Une brève alerte aérienne a retenti vendredi matin à Kiev, en raison d'une menace de frappe de missile balistique, selon les autorités locales.Dans un communiqué sur Telegram, l'ambassade à Kiev de l'Iran, un allié de Moscou, a appelé ses ressortissants vivant dans la capitale ukrainienne à éviter de s'approcher vendredi et samedi de bâtiments gouvernementaux ou militaires, et, "si possible", à quitter la ville."Du côté russe, il n'y a pas eu la moindre tentative, même symbolique, de cessez-le-feu sur le front. Comme nous l'avons fait au cours des dernières 24 heures, l'Ukraine ripostera de la même manière aujourd'hui", a écrit vendredi matin le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur X.Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé dans la nuit 67 drones de longue portée contre le pays. Il s'agit néanmoins du chiffre le plus faible en près d'un mois.La défense aérienne russe a quant à elle intercepté 264 drones ukrainiens depuis l'entrée en vigueur de sa trêve. Ils ont été abattus dans une dizaine de régions, dont celle de la capitale russe, selon la même source.Moscou avait assuré que, pendant la trêve, les tirs russes seraient "complètement" interrompus le long de la ligne de front ainsi que contre les infrastructures militaires situées plus loin à l'intérieur du territoire ukrainien, tout en avertissant qu'il y aurait une riposte si l'Ukraine ne suivait pas l'exemple.La Russie a assuré vendredi avoir riposté "de manière symétrique" aux "violations" par l'Ukraine de la trêve."Les dernières menaces de Moscou de frapper le coeur de Kiev et l'avertissement aux missions diplomatiques de quitter Kiev sont (...) irresponsables et totalement injustifiés", a réagi une porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères dans un communiqué.D'autres chancelleries occidentales ont réagi de la même manière.Volodymyr Zelensky a mis en garde les alliés de la Russie qui se rendraient sur la place Rouge ce samedi.Le président ukrainien a déclaré que l'Ukraine avait "reçu des messages de certains Etats proches de la Russie, indiquant que leurs représentants prévoyaient de se rendre à Moscou", où se déroulera ce samedi le défilé militaire."Une étrange envie (...) par les temps qui courent. Nous ne le recommandons pas", a-t-il déclaré dans une allocution.Ces dernières semaines, l'armée ukrainienne, qui a renforcé ses capacités en matière de drones, a intensifié ses frappes sur Moscou et en profondeur sur le sol russe, atteignant des cibles situées à des centaines de kilomètres de l'Ukraine.La Russie a annoncé qu'il n'y aurait pas d'équipements militaires lors du défilé du 9-Mai à Moscou, pour la première fois en près de 20 ans. Des coupures intermittentes d'internet jusqu'à samedi ont en outre été ordonnées par les autorités dans la capitale russe.Les pourparlers visant à mettre fin au conflit ont été relégués au second plan depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient fin février.