World Surf League : Coup d'envoi de la saison 2026 des Junior Qualifying Series pour l'Afrique et l'Europe

La saison 2026 des Junior Qualifying Series (JQS) Europe et Afrique de la World Surf League (WSL) a débuté, mercredi, au Morocco Mall Junior Pro Casablanca.



Organisée conjointement par l'Europe et l'Afrique, cette compétition, qui se déroulera jusqu'au 10 mai à Ain Diab, attribue des points aux compétiteurs des deux régions, indique un communiqué des organisateurs.



La première étape de cette saison, dont la dernière édition remonte à 2024 et avait vu la victoire d'Annette Gonzalez Etxabarri (EUK) et de Noa Dupouy (FRA), réunit un plateau impressionnant de 128 hommes et 56 femmes prêts à s'affronter à Casablanca, représentant 15 nationalités, précise la même source.

La participation marocaine est également notable, avec 9 compétiteurs engagés (5 hommes et 4 femmes), confirmant la dynamique croissante du surf au niveau national.



Cette année, Carla Morera De La Vall (ESP) et Alfonso Suarez (ESP) font figure de favoris. Suarez a remporté le titre européen junior 2025 au terme d'une lutte acharnée jusqu'à la dernière compétition. De La Vall, finaliste de la saison 2025, a démontré son potentiel et visera sans aucun doute le titre cette année.



Ben Esterhuyse et Levi Epenetos (Afrique du Sud) mènent la charge pour la région Afrique, après avoir figuré parmi les dix premiers l'an dernier. Les invitations pour l'événement ont été attribuées aux Marocains Maria Elouedrhiri, Agouri Inass, Driss Makoua et Tareq Tehraoui.



Le Morocco Mall Junior Pro Casablanca 2026, est soutenu par la ville de Casablanca, l'Office national marocain du tourisme, Morocco Mall, Afriquia Gaz, Marsa Maroc, Seat Maroc, CIH Bank, Aïn Atlas, Butec, 2M, 2M Radio, Hit Radio et Radio Mars.

