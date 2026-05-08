Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

World Surf League : Coup d'envoi de la saison 2026 des Junior Qualifying Series pour l'Afrique et l'Europe

Vendredi 8 Mai 2026

World Surf League : Coup d'envoi de la saison 2026 des Junior Qualifying Series pour l'Afrique et l'Europe
Autres articles
La saison 2026 des Junior Qualifying Series (JQS) Europe et Afrique de la World Surf League (WSL) a débuté, mercredi, au Morocco Mall Junior Pro Casablanca.

Organisée conjointement par l'Europe et l'Afrique, cette compétition, qui se déroulera jusqu'au 10 mai à Ain Diab, attribue des points aux compétiteurs des deux régions, indique un communiqué des organisateurs.

La première étape de cette saison, dont la dernière édition remonte à 2024 et avait vu la victoire d'Annette Gonzalez Etxabarri (EUK) et de Noa Dupouy (FRA), réunit un plateau impressionnant de 128 hommes et 56 femmes prêts à s'affronter à Casablanca, représentant 15 nationalités, précise la même source.
La participation marocaine est également notable, avec 9 compétiteurs engagés (5 hommes et 4 femmes), confirmant la dynamique croissante du surf au niveau national.

Cette année, Carla Morera De La Vall (ESP) et Alfonso Suarez (ESP) font figure de favoris. Suarez a remporté le titre européen junior 2025 au terme d'une lutte acharnée jusqu'à la dernière compétition. De La Vall, finaliste de la saison 2025, a démontré son potentiel et visera sans aucun doute le titre cette année.

Ben Esterhuyse et Levi Epenetos (Afrique du Sud) mènent la charge pour la région Afrique, après avoir figuré parmi les dix premiers l'an dernier. Les invitations pour l'événement ont été attribuées aux Marocains Maria Elouedrhiri, Agouri Inass, Driss Makoua et Tareq Tehraoui.

Le Morocco Mall Junior Pro Casablanca 2026, est soutenu par la ville de Casablanca, l'Office national marocain du tourisme, Morocco Mall, Afriquia Gaz, Marsa Maroc, Seat Maroc, CIH Bank, Aïn Atlas, Butec, 2M, 2M Radio, Hit Radio et Radio Mars.
 

Libé

Lu 82 fois

Tags : Afrique, Europe, Junior Qualifying Series, saison 2026, World Surf League

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication