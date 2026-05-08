"Il s'agit d'un virus dangereux, mais uniquement pour la personne réellement infectée. Le risque pour la population en général reste quant à lui extrêmement faible", a déclaré devant la presse à Genève un porte-parole de l'OMS, Christian Lindmeier.
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Hantavirus: Le risque pour l'ensemble de la population est "absolument faible"
Libé
Vendredi 8 Mai 2026
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Le risque d'une propagation d'Hantavirus pour la population mondiale est "absolument faible", a assuré vendredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
"Il s'agit d'un virus dangereux, mais uniquement pour la personne réellement infectée. Le risque pour la population en général reste quant à lui extrêmement faible", a déclaré devant la presse à Genève un porte-parole de l'OMS, Christian Lindmeier.
Libé
Vendredi 8 Mai 2026
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