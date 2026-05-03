Taounate: Une campagne médicale pour renforcer la santé bucco-dentaire des populations locales

Une vaste campagne médicale de santé bucco-dentaire a été lancée, vendredi à Tissa (province de Taounate), dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de protection de la santé bucco-dentaire, avec un intérêt particulier accordé aux enfants, aux jeunes et aux personnes atteintes de maladies chroniques.



Organisée pour la troisième année consécutive, cette campagne est initiée par le "Forum des compétences de la province de Taounate" et l’association "Pulpe d’Espoir des médecins dentistes", avec le soutien de la province de Taounate (Comité provincial de développement humain) et du Conseil provincial, et en partenariat avec la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale ainsi que l’Association provinciale de soutien aux patients atteints d’insuffisance rénale.



Cette caravane médicale cible les habitants du cercle de Tissa et des zones avoisinantes, y compris les détenus de la prison locale d’Aïn Aïcha. La salle couverte du centre de Tissa accueille, du 1er au 3 mai courant, les différentes consultations et prestations médicales fournies dans le cadre de cette campagne, dans l’objectif d’élargir le nombre de bénéficiaires et de rapprocher les services de santé des populations ayant des difficultés d’accès aux soins.



Cette initiative à caractère humain vise à offrir des services intégrés en médecine bucco-dentaire, comprenant le dépistage précoce des caries et des maladies des gencives, les soins dentaires, le détartrage et le nettoyage, ainsi que les extractions dentaires et les traitements nécessaires, avec la distribution gratuite de médicaments aux bénéficiaires. Le programme prévoit également des activités de sensibilisation, éducatives et récréatives pour promouvoir la prévention et encourager l’adoption de bonnes pratiques d’hygiène bucco-dentaire.



Dans une déclaration à la MAP, le président du "Forum des compétences de la province de Taounate", Idriss El Ouali, a indiqué que cette campagne est organisée pour la troisième année consécutive en partenariat avec plusieurs intervenants, avec la participation d’environ 40 médecins issus de différentes villes, notamment Casablanca et Rabat, en plus de cadres paramédicaux et techniques.



Il a souligné que cette initiative vise à permettre aux habitants de Tissa, en particulier les catégories vulnérables et à revenu limité, de bénéficier de services de santé gratuits et intégrés durant trois jours.



Il a ajouté que le Forum, avec ses partenaires, a acquis une expérience significative dans l’organisation de caravanes médicales, rappelant qu’une campagne similaire a été organisée en 2024 à Taounate et une autre en 2025 à Kariat Ba Mohammed, ce qui a contribué à élargir le champ d’intervention et à améliorer la qualité des services fournis.



Il a également précisé que le nombre de bénéficiaires lors de la première journée de cette campagne a atteint environ 500 personnes, illustrant l’engouement important et l’ampleur des besoins en matière de ce type d’initiatives solidaires.



De son côté, le délégué provincial du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Taounate, Mohamed El Hassani, a affirmé que cette campagne constitue une valeur ajoutée qualitative à l’offre de soins dans la province, en contribuant à alléger la pression sur les établissements de santé et à réduire les listes d’attente, notamment dans le domaine de la médecine dentaire.



Il a souligné que ces initiatives reflètent la réussite du partenariat entre les secteurs public et associatif, et mettent en évidence l’importance du travail participatif pour améliorer l’accès des populations aux services de santé, en particulier dans les zones rurales, avec un accent sur la prévention en tant que levier essentiel pour réduire les maladies.



Pour sa part, le président du Conseil national de l’Ordre des médecins, Mohamed Sedira, a indiqué que cette caravane s’inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer les services de santé et à les rapprocher des citoyens, en partenariat avec des associations spécialisées à l’échelle nationale.



Il a relevé que la population de la province de Taounate, estimée à près de 600.000 habitants, a besoin de ce type d’initiatives pour combler le déficit enregistré dans ce domaine.



Le responsable a, en outre, noté que cette campagne constitue une première étape vers le lancement d’autres caravanes médicales à l’avenir, contribuant ainsi au renforcement de l’équité territoriale en matière d’accès aux soins.



M. Sedira relevé que cette initiative, marquée par une forte mobilisation volontaire des équipes médicales et paramédicales, illustre le dynamisme de la société civile dans le soutien au système national de santé et la promotion de la culture de prévention, contribuant ainsi à l’amélioration de la santé des individus et de la qualité de vie au sein de la société.