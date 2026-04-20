Tourisme : "El País" braque les projecteurs sur les multiples facettes de Rabat

Le quotidien espagnol "El País" a braqué les projecteurs, jeudi dans un reportage consacré à Rabat, sur les multiples facettes d’une capitale qui conjugue avec subtilité héritage historique, vitalité culturelle et élégance urbaine.



Sous le titre "Rabat en 24 heures", le journal propose à ses lecteurs une immersion dans une ville à l’atmosphère apaisée, loin de l’effervescence touristique qui caractérise des cités impériales comme Marrakech ou Fès. Rabat y apparaît comme un espace où le quotidien se déploie avec authenticité, notamment au cœur d’une médina restée fidèle à sa vocation première : celle d’un véritable lieu de vie pour ses habitants.



Le reportage souligne la profondeur historique de la capitale, dont les origines remontent à l’époque almohade, tout en mettant en avant la richesse d'un patrimoine architectural où dialoguent harmonieusement remparts séculaires et créations contemporaines.

La kasbah des Oudayas, la médina, la Tour Hassan et le mausolée Mohammed V s'imposent ainsi comme autant de symboles d’une mémoire vivante, inscrite dans le paysage urbain de la ville, rapporte la MAP.



Le quotidien espagnol accorde également une attention particulière à l’héritage urbain légué par la période du protectorat, notamment à travers l’avenue Mohammed V et ses édifices art déco, tout en mettant en exergue le dynamisme culturel de la capitale, illustré par des institutions de référence telles que le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.



L’auteur de l'article met, par ailleurs, en avant l’intégration harmonieuse entre tradition et modernité, incarnée par les grands projets urbains structurants, notamment le Grand Théâtre de Rabat conçu par l’architecte Zaha Hadid, ainsi que les aménagements de la vallée du Bouregreg.



Cette vision d’ensemble s’étend également à la ville voisine de Salé, dont la complémentarité avec Rabat est soulignée à travers une alliance entre héritage historique et transformation contemporaine, offrant ainsi une lecture croisée des deux rives du Bouregreg.



Rabat est ainsi présentée comme une destination idéale pour une escapade de courte durée, où se mêlent harmonieusement vocation administrative, rayonnement culturel et raffinement esthétique.

A travers ce reportage, "El País" conforte le rayonnement international de Rabat, présentée comme la vitrine d’un Maroc conjuguant patrimoine, culture et modernité.