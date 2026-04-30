Remise des prix de la 4e édition du Concours d'écriture créative

Les lauréats et lauréates de la 4e édition du Concours d'écriture créative, organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -département de la Culture-, ont été primés, mercredi à Rabat, dans le cadre du 31e Salon international de l'édition et du livre (SIEL).



La cérémonie de remise des prix, organisée dans la salle "Ibn Battouta", a été présidée par la déléguée générale du SIEL, directrice du livre, des bibliothèques et des archives au sein du ministère, Ghizlane Drous, aux côtés d’écrivains, de chercheurs, de critiques et de personnalités artistiques et culturels.



Dans la catégorie écriture en langue arabe, le prix a été décerné ex aequo à Asma Moumni et Mouad Karzazi, tandis que dans la catégorie écriture en langue amazighe, le prix a été attribué à Ali Yazan et Mohamed Akhsassi.

Le prix de la catégorie écriture en langue française a été attribué à Ilham El Bahaji, tandis que le prix de l’écriture en langue anglaise a été remporté par Kholoud Errachidi.



S'exprimant à cette occasion, le chercheur et président du jury, Ahmed Zniber, a expliqué que cet événement culturel et littéraire intervient après l'évaluation des candidatures reçues par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, conformément aux conditions et critères préalablement définis sur la plateforme dédiée au concours.



Le thème de la solidarité, choisi par le ministère, a figuré parmi les thèmes qui ont inspiré les participants et stimulé leur plume, a-t-il fait savoir, ajoutant que les écrits de ces participants témoignent de l’attachement des jeunes Marocains à leur histoire, à leur identité et à leur marocanité.



Le président du jury a précisé que 102 participations ont été enregistrées au total, dont 74 en arabe, 7 en amazigh, 7 en français et 14 en anglais, signalant que le jury a adopté des critères de sélection rigoureux, parmi lesquels le recours à un réseau spécialisé dans l'évaluation des œuvres créatives afin de garantir l'égalité des chances entre tous les candidats, le respect des conditions du concours et la compréhension par les participants du thème de la solidarité.



De son côté, Ilham El Bahaji, lauréate du prix de l'écriture créative dans la catégorie langue française pour son récit "Printemps d'une vie", a expliqué qu'à travers cette œuvre, elle souhaite véhiculer un message de soutien à ces personnes et à ancrer leur présence dans les esprits et la conscience collective grâce à la création littéraire.

Ce prix vise à découvrir de nouvelles plumes créatives, ainsi qu’à encourager les jeunes à écrire, afin de garantir la pérennité et la diffusion du livre tout en renforçant la participation de nouvelles générations qui écrivent et créent dans divers domaines.