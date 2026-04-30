Driss Lachguar visite le stand de l’OMDH au SIEL

Le Premier secrétaire de l’Union Socialiste des Forces Populaires, Driss Lachguar, a effectué, récemment, une visite au Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL) organisé à Rabat et s’est longuement arrêté au stand de l’Organisation Marocaine des Droits de l’Homme (OMDH), eu égard à l’importance qu’accorde le parti des forces populaires à la culture, la lecture, la recherche et la curiosité intellectuelle comme ingrédients indispensables pour le suivi et la véhiculation de la vie politique, économique, sociale et culturelle.



Lors de cette visite, le dirigeant ittihadi a été accueilli par le président de l’Organisation Marocaine des Droits de l’Homme, Naoufel Al Bouâamri qui lui a longuement exposé les références de l’OMDH quant à son déploiement dans le domaine de la culture et de la recherche scientifique en lien direct avec les droits de l’Homme, en mettant en avant les accumulations considérables actées dans les domaines de la formation, du suivi, du plaidoyer et de la véhiculation de la culture des droits de l’Homme.



Cette rencontre traduit l’attachement des différentes composantes du parti à la Rose aux manifestations de l’action focalisée sur l’état des droits de l’Homme, et ce notamment dans le contexte des grandes mutations que connaît le débat public concernant les libertés individuelles et collectives, l’équité sociale, les droits des femmes, la liberté d’expression, les affaires de la migration et la justice spatiale.



Le Premier secrétaire de l’Union Socialiste des Forces Populaires s’est penché, au cours de cette visite, sur nombre de publications, rapports et études diffusés par l’OMDH ayant, par ailleurs, abordé plusieurs thématiques ayant trait aux mutations législatives et des droits de l’Homme au Maroc, outre les nouvelles dynamiques que connaît ce champ aux niveaux national et international.



D’autre part, le stand de l’Organisation Marocaine des Droits de l’Homme s’est distingué au milieu de ladite édition du SIEL, eu égard au fait qu’il est considéré comme un espace de dialogue, de discussion et d’échange d’acceptions autour des affaires d’actualité. Et cela s’est traduit par le flux de nombre de chercheurs, d’étudiants et d’acteurs de la société civile (…).



H.T

