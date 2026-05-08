Liban: Plus de la moitié de la population dépend de l'aide humanitaire

Plus de la moitié de la population du Liban "dépend de l'aide humanitaire", a déploré vendredi une responsable de l'Union européenne, qui a consacré 100 millions d'euros d'aide humanitaire d'urgence au pays depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah en mars.



"A l'heure actuelle, plus de trois millions de personnes, donc plus de la moitié de la population au Liban, dépend de l'aide humanitaire pour survivre", a déclaré la responsable de l'UE pour les situations de crise humanitaire, Hadja Lahbib.



La responsable européenne, qui a rencontré le président Joseph Aoun, a annoncé que l'UE avait déjà acheminé, depuis le début de la guerre le 2 mars, six avions d'aide humanitaire et qu'un septième était attendu samedi.

Les frappes israéliennes au Liban ont fait plus de 2.700 morts, plus de 8.200 blessés et plus d'un million de déplacés.



L'ONU avait lancé un appel d'urgence en mars pour une aide de 308 millions de dollars, mais la somme collectée en un peu plus de deux mois s'élève à quelque 126 millions de dollars seulement, selon les agences onusiennes.

La Commissaire européenne a estimé que le cessez-le-feu proclamé le 17 avril avait ouvert "une mince fenêtre d'espoir".

"Le Hezbollah doit cesser ses attaques et être désarmé" et "Israël doit mettre fin à ses bombardements", a-t-elle dit.



"Pour qu'un cessez-feu puisse mener à la paix, il faut avoir le courage (..) politique de s'adresser aux causes profondes de ce conflit", a souligné Hadja Lahbib.

Israël et le Liban doivent tenir la semaine prochaine à Washington une troisième session de discussions pour chercher un accord de paix, malgré l'opposition du Hezbollah.

