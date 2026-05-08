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Phases finales du championnat du Maroc de boxe à Casablanca

Vendredi 8 Mai 2026

Phases finales du championnat du Maroc de boxe à Casablanca
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Les phases finales du championnat du Maroc de boxe dans les catégories des cadets et juniors pour la saison 2025/2026 se déroulent du 7 au 10 mai à Casablanca, a annoncé la Fédération Royale marocaine de boxe (FRMB).

Cet événement sportif national, qui se déroule dans la salle de boxe du Complexe sportif Ben M'sik, comporte deux rings, conformément aux règles et normes réglementaires en vigueur, afin de garantir le bon déroulement des compétitions dans les meilleures conditions, ajoute la Fédération dans un communiqué.

L'organisation de cet événement sportif s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la Fédération visant à dénicher de nouveaux talents et à renforcer les équipes nationales avec des noms et des éléments qualifiés, capables de prendre le relais, afin d'assurer la présence durable et forte de la boxe marocaine parmi les grandes écoles mondiales.

En termes de participation, la manifestation connaît la présence des clubs et associations sportives représentant les ligues régionales regroupées sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de boxe.

Libé

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Tags : Casablanca, championnat du Maroc de boxe, Phases finales

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