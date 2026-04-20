Le Fonds d'équipement Communal réalise un PNB de 166 MDH au T1-2026

Le Fonds d'équipement communal (FEC) a réalisé un produit net bancaire (PNB) de 166 millions de dirhams (MDH) au premier trimestre 2026, soit un niveau similaire à celui enregistré à la même période un an auparavant.

Cette évolution tient compte principalement de la baisse, en 2025, des taux d'intérêt appliqués par le FEC aux prêts consentis aux Collectivités territoriales, indique un communiqué du Fonds.



S'appuyant sur la maturité de son modèle et l'amélioration soutenue de ses fondamentaux, la banque poursuit la mise en œuvre d'une stratégie financière visant la mobilisation de ressources à des taux compétitifs, aussi bien sur le marché financier national qu'international, dans l'objectif permanent de proposer les meilleures conditions de financement à sa clientèle.

Le FEC continue de renforcer ses fonds propres (Tier one) qui ont atteint 5.677 MDH à fin mars 2026 et de consolider durablement son assise financière, rapporte la MAP.



Concernant les engagements de prêts, ils se sont établis à 779 MDH au T1-2026, en hausse de plus de 10% par rapport à la même période de l'année précédente. De leur côté, les décaissements de prêts ont plus que doublé, pour atteindre 608 MDH.



Cette évolution significative traduit la dynamique des investissements des acteurs territoriaux observée au cours des dernières années.

Parallèlement, les créances sur la clientèle ont enregistré une progression de 1,4% en glissement annuel, pour s'établir à plus de 27 MMDH à fin mars dernier.



La banque inscrit son action dans une démarche d'investissement responsable, en veillant à contribuer au financement de projets à fort impact socio-économique, conformes aux exigences environnementales et sociales (E&S), les plus rigoureuses. Cette ambition s’est traduite par l'intégration des risques environnementaux, sociaux et Climatiques (ESC) dans le dispositif global de gestion des risques et dans les processus de décision de financement.



Elle repose sur un Système de gestion environnementale et sociale (SGES) pleinement déployé, dont la conception s'inspire des meilleures pratiques internationales et qui s'inscrit dans une logique d'amélioration continue. Cette démarche porte ses effets sur la qualité du portefeuille dès lors qu’à fin mars 2026, l'intégralité des projets engagés se concentre sur les "Catégories C et D" de la grille de notation E&S qui correspondent au profil de risque le plus maîtrisé au sens des standards internationaux.



Ce résultat conforte la trajectoire du FEC vers un portefeuille à empreinte environnementale et climatique maîtrisée et générateur d'impact social positif sur les territoires.