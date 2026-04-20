Deuxième édition du « Carrefour de la TPME » : Une approche structurée, levier clé de la réussite à l'export

La réussite à l'export des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) marocaines passe par une approche structurée, fondée sur un ciblage pertinent des marchés, un accompagnement adapté et une meilleure gestion des risques internationaux, ont souligné, mardi à Casablanca, les intervenants lors d'un panel tenu dans le cadre du 2ème "Carrefour de la TPME".



A cette occasion, le consultant en stratégie à l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Mohammed Benjelloun, a mis en avant les principaux critères guidant le choix des marchés à l'export, citant notamment la proximité géographique et culturelle, les exigences réglementaires, ainsi que la dynamique économique des pays ciblés.



Certains marchés, à l'instar des économies africaines en forte croissance, offrent des opportunités importantes en raison de leur ouverture et de leur demande croissante, tandis que d'autres, plus exigeants, requièrent un niveau élevé de conformité, notamment en matière de certifications, a-t-il expliqué.

M. Benjelloun a insisté également sur le rôle crucial de la connectivité logistique, relevant que les performances portuaires et les délais d'acheminement constituent un avantage compétitif pour les exportateurs marocains, en particulier vers des destinations lointaines, rapporte la MAP.



Il a, en outre, rappelé que le Royaume bénéficie d'un réseau étendu d'accords de libre-échange, offrant un accès préférentiel à de nombreux marchés, à condition de respecter les règles d'origine, condition essentielle pour tirer pleinement parti de ces dispositifs.



De son côté, le directeur général de Maroc PME, Anouar Alaoui Ismaili, a fait remarquer que l'accompagnement des TPME connaît aujourd'hui une évolution marquée par un changement de paradigme, passant d'une approche centralisée et standardisée à une logique plus flexible et adaptée aux besoins spécifiques des entreprises.



D'après lui, cette nouvelle approche repose sur une ouverture à l'ensemble des secteurs productifs, ainsi que sur une territorialisation de l'accompagnement, permettant de rapprocher les dispositifs des acteurs économiques à l'échelle régionale.



M. Alaoui Ismaili a aussi mis en avant l'importance d'une offre personnalisée, capable de répondre aux problématiques propres à chaque entreprise, tout au long de son cycle de vie, qu'il s'agisse de compétitivité, de croissance ou de résilience.



Pour sa part, le directeur délégué Génération Entrepreneurs à CDG Invest, Mehdi Ziady, a relevé que le développement des TPME à l'export repose essentiellement sur la solidité des projets entrepreneuriaux, en particulier sur l'expertise des porteurs de projets et la pertinence des marchés ciblés.

L'accès à des marchés internationaux, a-t-il poursuivi, permet d'élargir les perspectives de croissance, tout en imposant aux entreprises de franchir des paliers en matière de structuration et de gouvernance.



Quant au directeur Trade Business Development au groupe BCP, Mohamed El Ouali, il a mis en lumière les principaux obstacles auxquels font face les entreprises à l'export, notamment la difficulté d'accès aux marchés internationaux, les contraintes de trésorerie et les risques liés aux délais de paiement.



La sécurisation des transactions constitue un enjeu central, a-t-il estimé, appelant à une meilleure utilisation des instruments financiers adaptés, à même de réduire les risques et de sécuriser les flux commerciaux.

Cette deuxième édition du "Carrefour de la TPME" a réuni décideurs publics, experts et chefs d'entreprise autour d'un objectif commun, à savoir accompagner les TPME marocaines dans leur développement à l'international et renforcer leur intégration dans les chaînes de valeur globales.