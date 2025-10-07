Mondial U20 : Le Maroc affronte la France avec l'ambition d'atteindre la finale et se rapprocher du sacre

La sélection nationale marocaine des moins de 20 ans affronte, ce mercredi à 21h00 au Stade "Elías Figueroa Brander" à Valparaíso, son homologue française en demi-finale de la Coupe du Monde U-20 lors d'un match décisif, avec l'ambition d'atteindre la finale et de remporter, pour la première fois, le titre mondial.



L'équipe de Mohammed Ouahbi abordera ce match forte des victoires remportées lors des différentes rencontres précédentes, où elle s'est distinguée par sa cohésion, son harmonie entre les lignes et sa discipline tactique, ce qui a permis à l'équipe nationale d'être classée parmi les meilleures équipes du championnat.



Les "Lionceaux de l’Atlas" se sont adjugés cette place en demi-finale après leur victoire méritée contre l'équipe des Etats-Unis par trois buts à un (3-1) en quart de finale, grâce à une performance collective exceptionnelle et à un esprit combatif élevé.

La sélection nationale avait terminé en tête du 3e groupe, avant de remporter une victoire historique contre la Corée en 8e de finale (2-1).



Les "Lionceaux de l’Atlas" affronteront en finale un adversaire redoutable, fort d'une grande expérience dans ce type de compétition. Toutefois, les joueurs nationaux ont démontré, lors des tours précédents, leur capacité à rivaliser avec les grandes équipes, à les surprendre et à imposer leur style avec confiance et courage, sans aucun complexe.



Les Bleuets ont atteint les demi-finales après avoir réalisé une performance remarquable dans la phase de groupes, où ils ont battu l'Afrique du Sud (2-1), la Nouvelle-Calédonie (6-0), pour ensuite s'incliner face aux Etats-Unis (0-3), avant de s'imposer en huitièmes de finale contre le Japon (1-0) et en quarts de finale contre la Norvège (2-1).



A l'heure où les Lionceaux aspirent à écrire un nouveau chapitre dans l'histoire du football marocain, les Bleuets ambitionnent de conserver leur prestige continental et mondial dans la catégorie junior. Le match s'annonce ainsi intense, époustouflant et riche en suspens.



A l'instar des autres matchs, la sélection nationale bénéficiera d'un soutien constant de la part du public, qu'il s'agisse des Marocains résidant au Chili ou de l'ensemble du peuple marocain qui placent de grands espoirs dans cette génération prometteuse pour écrire une nouvelle page dans le palmarès et les exploits du football marocain.



A noter qu'en cas de victoire de l'équipe marocaine, cette dernière deviendra la deuxième équipe arabe à atteindre la finale de la Coupe du monde U-20 après le Qatar (1981), et la troisième équipe africaine à réaliser cet exploit après le Ghana et le Nigeria, ce qui ferait de cette édition l'un des tournois les plus marquants de l'histoire du football marocain.

L’autre demi-finale aura lieu mercredi à partir de minuit et opposera l’Argentine à la Colombie.



Vaiparaiso: Houdaifa El Hajjam (MAP)