Coup d’envoi de la 11e édition de la Coupe arabe au Qatar

Le coup d’envoi de la 11e édition de la Coupe arabe de football (Qatar-2025) a été donné, lundi à Doha, lors d’une cérémonie d’ouverture haute en couleurs.



La cérémonie d’ouverture, qui s'est déroulée au stade Al Bayt construit en forme de tente arabe, a été marquée par la présence de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, et du président de la FIFA, Gianni Infantino, ainsi que de nombreuses personnalités.



La cérémonie, qui s'est déroulée en présence d'un public nombreux, a mis en exergue la richesse du patrimoine arabe, une présentation innovante des hymnes nationaux arabes, des présentations artistiques et des feux d'artifice, ainsi qu'un retour sur l'histoire partagée et le patrimoine culturel commun des pays arabes.



La cérémonie d'ouverture officielle a été suivie d'un match entre l'équipe du pays hôte, le Qatar, et son homologue palestinienne, au stade Al Bayt, situé à Al Khor, à 35 km au nord de la capitale, Doha. Cette rencontre s’est terminée en faveur du Onze palestinien sur le score de 1 à 0.



Plus tôt dans la journée, la Syrie s’est imposée face à la Tunisie sur le score de 1 but à 0, en match de la première journée du groupe A.

L’équipe nationale du Maroc évolue dans le groupe B aux côtés de l’Arabie saoudite, du Sultanat d’Oman et des Comores.



La Coupe arabe Qatar-2025 réunit 16 équipes issues de l’AFC et de la CAF. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase à élimination directe.



Doha : Mohamed Ouaziz (MAP)



Programme

Mercredi

Groupe D

13h00 : Algérie-Soudan

15h30 : Irak-Bahreïn

Groupe C

18h00 : Jordanie-Emirats Arabes Unis

