Hassan Naciri : Le Maroc résolument engagé pour une organisation exemplaire de la CAN

L'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, a mis en avant, samedi à Dakar, l'engagement résolu du Maroc pour organiser une Coupe d’Afrique des nations exemplaire à la hauteur des ambitions du continent, saluant les grands préparatifs effectués en faveur de cet événement continental.



"A l'approche de cette grande échéance continentale, le Maroc s’est mobilisé pour offrir à l’Afrique une CAN à la hauteur de ses ambitions : infrastructures sportives modernes, accueil logistique renforcé, mise à niveau des stades, centres d’entraînement, mais aussi des aménagements urbains pour garantir les meilleures conditions aux équipes, officiels et supporters", a affirmé l'ambassadeur du Maroc lors de la cérémonie de lancement au Sénégal du dispositif médiatique spécial CAN 2025.



Le diplomate a également mis en exergue la dimension culturelle de l’événement, appuyée par une programmation artistique et patrimoniale destinée à toucher l’ensemble de la population.



"Le Royaume a souhaité faire de cette CAN un moment culturel majeur. Une programmation artistique, musicale, patrimoniale et sociale accompagnera tout le tournoi, jusque dans les villages les plus reculés. Cette dimension culturelle a été pensée comme un vecteur de cohésion, d'inclusion et de rapprochement entre les peuples africains", a déclaré M. Naciri lors de cette rencontre organisée par la Radio Télévision sénégalaise (RTS) et à laquelle ont assisté plusieurs personnalités diplomatiques, sportives, médiatiques et culturelles, ainsi que des légendes du football sénégalais.



Pour le diplomate marocain, la CAN n'est pas seulement une compétition sportive ; c’est un moment de communion africaine, "un temps où nos peuples vibrent ensemble, où le football devient un langage universel et où les drapeaux, les chants, les émotions et la fierté continentale nous rassemblent au-delà des frontières. Sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le sport, et particulièrement le football, occupe une place stratégique : levier d’épanouissement pour la jeunesse, outil d’inclusion sociale, moteur de développement humain et vecteur de rayonnement international, a-t-il dit.



De son côté, le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, a considéré la CAN Maroc 2025 comme un rendez-vous "stratégique" pour le Sénégal, relevant la place centrale du Royaume dans la préparation médiatique nationale.



M. Niang a indiqué, à cet effet, qu’un dispositif audiovisuel renforcé sera déployé au Maroc, comprenant des équipes dédiées, des plateaux délocalisés et des productions spéciales, tout en rappelant que la RTS est détentrice des droits exclusifs de diffusion de la compétition au Sénégal.



Pour sa part, le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a salué "l’excellence" de l’organisation marocaine de cette compétition africaine, se disant convaincu que l’équipe du Sénégal qui séjournera à Tanger pour la phase des poules, bénéficiera d'un accueil privilégié de la part du peuple marocain frère.



M. Fall a également mis en avant la qualité des infrastructures sportives, de l’organisation logistique et des conditions de séjour mises en place par le Maroc, relevant qu’elles répondent "aux standards internationaux les plus élevés".



Cet événement a été ponctué par la projection de la capsule "Carte postale du Maroc", offrant au public un aperçu sur les atouts du Royaume et mettant en lumière l’état d’avancement des préparatifs ainsi que la capacité organisationnelle du Maroc pour accueillir cet événement d’envergure, prévu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.