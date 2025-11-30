Augmenter la taille du texte
Ligue des champions : La RSB renverse la donne, l’ASFAR se complique la tâche

Dimanche 30 Novembre 2025

Coupe de la CAF : Le WAC conserve son élan, l’OSC s’incline à domicile
L'équipe de la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) s’est imposée face au club nigérian de Rivers United (2-1), en match de la deuxième journée du groupe A de la Ligue des champions de la CAF, disputé vendredi au stade GodswillAkpabio à Uyo (sud-est du Nigeria).

Après un début de match équilibré, les locaux ont commencé à se montrer dangereux sur le plan offensif, multipliant les occasions pour s’offrir un premier but.

Les Nigérians ont été les premiers à ouvrir le score, grâce à un but contre son camp à la 38e minute du Sénégalais Mamadou Lamine Camara, offrant un avantage à Rivers United.
Durant la deuxième période, les oranges ont accentué leur pression pour revenir au score.

Les Berkanis ont, ainsi, réussi à ouvrir le score dans le temps additionnel par le biais de Youness El Kaabi (90+7e), avant de doubler la mise, deux minutes plus tard, par l'intermédiaire de Mounir Chouiar (90+9e), mettant à profit une erreur du gardien nigérian.

Leader du groupe A avec six points, le club de l’Oriental a renforcé significativement ses chances de qualification à la phase suivante, avant sa prochaine confrontation face aux Egyptiens de Pyramids.

Quant au club de l’AS FAR, second représentant du football national en cette C1 continentale, il a fait match nul avec le club égyptien d’Al-Ahly, 1 but partout, vendredi au Stade Moulay El Hassan à Rabat, en match de la deuxième journée du groupe B.
Les Militaires ont ouvert le score par le biais de MohssineBourika à la 37e minute, alors qu’Al-Ahly a égalisé grâce à Mahmoud Trézéguet (68e).
 
Ce match a connu des débordements et des actes d’hooliganisme, perpétrés par une frange de supporteurs du club de l’ASFAR. Les pots cassés risquent d’être payés chers par l’ASFAR, ce qui devrait compromettre le parcours du club dans cette LDC.

Par ailleurs, le Wydad de Casablanca s'est imposé 1 à 0 au stade Amaan à Zanzibar, en Tanzanie, face à Azam FC, vendredi, en match comptant pour la deuxième journée du groupe B de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Le Wydad a inscrit son unique but à la 57e minute grâce à une frappe puissante et imparable d’Amrabat, qui a transformé dans la surface une talonnade précise de Lorch.

Par la suite, le Wydad a profité des efforts de l’équipe adverse pour lancer de rapides contre-attaques et prendre progressivement le dessus sur la rencontre, jusqu’à imposer son rythme. Les quinze dernières minutes ont toutefois été marquées par une nette domination des Tanzaniens.

Grâce à ce succès, le Wydad prend seul la tête du groupe B avec 6 points, devant Maniema Union de la RD Congo (3 points). L’autre rencontre du groupe devait opposer, dimanche, Maniema Union à Nairobi United.

Quant à l’Olympic de Safi, il a perdu à domicile face à l’USM d’Alger par 1 but à 0, vendredi en match de la deuxième journée du Groupe A de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Le but du club algérois a été inscrit par Zakaria Draoui (84e). Au terme de ce match, le compteur du club safiot est stoppé à 3 points.
Ce groupe comprend également les équipes malienne de Djoliba AC et ivoirienne de San Pedro.

Tags : ASFAR, Coupe de la CAF, Ligue des champions, OSC, RSB, WAC

