Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Coupe du monde féminine de futsal : Défaite du Maroc face à l'Espagne

Mardi 2 Décembre 2025

Coupe du monde féminine de futsal : Défaite du Maroc face à l'Espagne
Autres articles
L’équipe nationale féminine de futsal a été éliminée en quart de finale de la Coupe du monde de la discipline qui se tient aux Philippines, après sa défaite face à l'Espagne par 6 buts à 1, lundi à Manille.
L'unique but des Lionnes de l'Atlas a été l'oeuvre de Nadia Laftah (13è).

L'équipe du Maroc avait composté son billet pour les quarts après avoir occupé la 2ème place du groupe A avec 6 points obtenus en deux victoires face aux Philippines (3-2) et à la Pologne (1-0).

Pour une place en finale, l'Espagne affrontera le vainqueur du quart de finale qui mettra aux prises le Brésil et le Japon.
L'autre demi-finale opposera l'Argentine, qui a évincé la Colombie (4-1), au gagnant du quart entre le Portugal et l'Italie.
 

Libé

Lu 79 fois

Tags : Coupe du monde féminine de futsal, Défaite, Espagne, Maroc

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication