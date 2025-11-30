Coupe du monde féminine de futsal : Défaite du Maroc face à l'Espagne

-
Course internationale Santurce-Bilbao : Victoire d’Abderrahmane Aferdi
-
Hamza Igamane, le joker décisif et imprévisible
-
Mondiaux de karaté : Une prestation marocaine remarquable au Caire
-
Coup d’envoi de la 11e édition de la Coupe arabe au Qatar
-
Hassan Naciri : Le Maroc résolument engagé pour une organisation exemplaire de la CAN
L'unique but des Lionnes de l'Atlas a été l'oeuvre de Nadia Laftah (13è).
L'équipe du Maroc avait composté son billet pour les quarts après avoir occupé la 2ème place du groupe A avec 6 points obtenus en deux victoires face aux Philippines (3-2) et à la Pologne (1-0).
Pour une place en finale, l'Espagne affrontera le vainqueur du quart de finale qui mettra aux prises le Brésil et le Japon.
L'autre demi-finale opposera l'Argentine, qui a évincé la Colombie (4-1), au gagnant du quart entre le Portugal et l'Italie.