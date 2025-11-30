Liga: Le Barça à nouveau leader mais toujours pas serein

Encore en souffrance défensivement, le FC Barcelone, mené dès la 44e seconde de jeu sur sa pelouse, a repris provisoirement la première place du championnat espagnol samedi en renversant Alavés (3-1), tandis que l'Atlético Madrid a poursuivi sa belle série face à Oviedo (2-0).



Cueillis à froid sur un corner anodin (1re), les Catalans se sont finalement imposés dans leur deuxième match de la saison au Camp Nou, grâce notamment au retour comme titulaire du Brésilien Raphinha, passeur décisif pour Lamine Yamal (8e) puis Dani Olmo, auteur d'un doublé au bout du temps additionnel (26e, 90e+3).



Cette quatrième victoire consécutive en championnat permet au Barça (1er, 34 points), champion en titre, de reprendre la première place avec deux longueurs d'avance sur son éternel rival, le Real Madrid (2e, 32 points), qui devait se rendre dimanche à Gérone (18e, 11 points).



Corrigés par Chelsea (3-0) mardi en Ligue des champions, les hommes d'Hansi Flick ont encore souffert défensivement, concédant de trop nombreuses occasions face à une modeste équipe basque (14e, 15 points).



"Nous n'avons pas le même contrôle du jeu ni la même intensité que la saison passée. Mais on me dit que nous avons le même nombre de points (34 en 14 journées). Nous devons encore améliorer des choses, mais il ne faut pas oublier que nous avons eu beaucoup de blessures", a estimé l'entraîneur allemand.



Les Blaugranas, sauvés par leur gardien Joan Garcia, impérial sur sa ligne, devront néanmoins se montrer bien plus convaincants pour espérer l'emporter mardi dans un choc face à l'Atlético Madrid, match avancé de la 19e journée.



D'autant que les Colchoneros, qui ont signé dans la soirée un sixième succès consécutif en Liga face au promu Oviedo (2-0),arriveront lancés:

Porté par un doublé de son buteur norvégien Alexander Sorloth, l'Atlético s'est emparé temporairement de la troisième place, revenant ainsi à une longueur du Real, et trois du Barça.



Le colosse scandinave, trouvé à deux reprises dans la surface par le défenseur slovaque David Hancko, a récompensé la domination logique des Rojiblancos en frappant deux fois en dix minutes (16e, 26e).



Cette dixième victoire de suite à domicile, au Metropolitano, installe l'Atlético sur le podium (3e, 31 points) en attendant le résultat de Villarreal (4e, 29 points), opposé dimanche à la Real Sociedad (9e, 16 points).



Les hommes de Diego Simeone, auteurs d'une superbe remontée au classement, se retrouvent en position idéale à trois jours du choc face au FC Barcelone au Camp Nou, où ils pourraient s'emparer de la tête du championnat en fonction du résultat du Real à Bilbao, mercredi.



Largement battu par le Barça (4-0) le week-end dernier, le club basque (8e, 20 points) est reparti de l'avant en allant s'imposer (2-0) à Levante (19e, 9 points) et s'est replacé dans la course à l'Europe avant d'affronter coup sur coup le Real, l'Atlético et le PSG en C1.



En bas de classement, Osasuna (17e, 12 points) a arraché le nul (2-2) à Majorque (15e, 13 points) dans le temps additionnel sur une volée du défenseur camerounais Flavien Boyomo (90e+2).