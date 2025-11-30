Premier League: City à l'arraché, Sunderland à la folie

Phil Foden, auteur d'un doublé, a retiré une épine du pied de Manchester City, vainqueur dans la douleur samedi du mal-classé Leeds (3-2) et talonné par l'intenable promu Sunderland, qui a battu Bournemouth (3-2) au terme d'une remontée fantastique.



Manchester City (2e, 25 points) conserve trois longueurs d'avance sur Sunderland (4e, 22 pts) et prend provisoirement la deuxième place. Mais que ce fut laborieux pour l'équipe de Pep Guardiola...



A domicile, ses protégés devaient se reprendre après avoir concédé deux défaites d'affilée en l'espace d'une semaine, à Newcastle (2-1) et face au Bayer Leverkusen (2-0).



L'opération rachat a débuté tambour battant puisque Phil Foden a marqué seulement cinquante-neuf secondes après le coup d'envoi, d'un joli tir entré avec l'aide de la barre transversale (1re, 1-0).



Le défenseur JoskoGvardiol a doublé la mise, après un corner, dès la première demi-heure de jeu (25e, 2-0) et la victoire semblait déjà acquise ou presque pour les Citizens.

Mais Leeds s'est remis sur les rails grâce à Dominic Calvert-Lewin, auteur d'une entrée tonitruante à la mi-temps. L'ancien attaquant d'Everton a profité des hésitations de la défense mancunienne (49e, 2-1) puis il a obtenu un pénalty sur un tacle insensé de Gvardiol.

Son coéquipier Lukas Nmecha a converti en deux temps, malgré un arrêt de GianluigiDonnarumma (68e, 2-2).



Il a fallu un nouveau but de Foden dans le temps additionnel (90e+1), sur une passe de l'entrant Rayan Cherki, pour éviter une nouvelle grosse déconvenue.

Sunderland et son entraîneur français Régis Le Bris ont connu un scénario inverse: une entame catastrophique et une remontée fantastique.



Bournemouth a d'abord créé la stupeur en inscrivant deux buts dès le premier quart d'heure au Stadium of Light, où les locaux n'ont pas perdu le moindre match cette saison.

Amine Adli a d'abord fait mouche, à l'affût d'un tir d'Evanilson repoussé par le gardien puis un poteau (7e, 0-1), puis Tyler Adams a réussi un superbe lob à plus de 40 mètres de la cage (15e, 0-2).

Mais Enzo Le Fée a réduit l'écart sur un pénalty frappé en force (30e, 2-1) et Bertrand Traoré a égalisé en tout début de seconde période, à la réception d'une belle passe cachée de Granit Xhaka (46e, 2-2).



Les Black Cats ont complété leur folle remontada sur un corner d'Enzo le Fée repris de la tête de Brian Brobbey (69e, 3-2), l'avant-centre néerlandais lancé une poignée de minutes plus tôt par Régis Le Bris.



"Ce championnat est vraiment exigeant, vous faites deux erreurs et vous êtes punis", a commenté l'entraîneur auprès de la BBC. "Beaucoup d'équipes abandonneraient, mais ce n'était pas le cas pour nous aujourd'hui".



En début de soirée, Newcastle a surclassé Everton (4-1) et retrouvé des couleurs, quatre jours après sa défaite 2-1 à Marseille en Ligue des champions.



Il s'agit d'une très rare victoire à l'extérieur pour les Magpies; la première depuis avril en Premier League, la deuxième seulement cette saison après celle ramenée de Belgique contre l'Union Saint-Gilloise (4-0) début octobre.



Dans les autres matches, il y a eu une victoire écrite sur le tard par Brentford contre Burnley (3-1) et une autre esquissée très tôt par Fulham à Tottenham (2-1).

Il y avait encore 0-0 à la 80e minute dans la première rencontre, avant un doublé express d'Igor Thiago (81e, 86e), le deuxième meilleur buteur de Premier League derrière ErlingHaaland, et un dernier but de Dango Ouattara (90e+2).



Burnley, l'avant-dernier, avait pourtant brièvement entretenu l'espoir sur un pénalty de Zian Flemming (85e, 1-1).

Fulham a lui rapidement mené 2-0 sur la pelouse de Tottenham, grâce à KenyTete (4e) puis à Harry Wilson (6e), venu profiter d'une très mauvaise sortie de Guglielmo Vicario loin de son but.



Mohammed Kudus a sauvé l'honneur (59e), sans empêcher la défaite ni les sifflets au coup de sifflet final.