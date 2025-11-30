Coupe arabe : La sélection marocaine en quête d’un second sacre

La sélection nationale du Maroc A’ aborde la Coupe arabe de football, avec l’ambition de glaner un deuxième sacre et consacrer le rayonnement du football marocain sur les plans régional, continental et mondial.



Les Lions de l’Atlas se présentent à ce championnat avec le statut de favoris, confortés en cela par un groupe fort de plusieurs joueurs sacrés lors du dernier CHAN, en plus d’autres stars qui brillent dans des championnats arabes.



La sélection du Maroc compte, ainsi, des joueurs talentueux qui ont fait leurs preuves avec leurs clubs et lors des matches amicaux disputés par l’équipe nationale, à l’instar de l’attaquant Amine Zouhzouh (25 ans) d’Al Wakrah (Qatar) et Anas Bach (27 ans) de l’AS FAR.



Les couleurs nationales seront, également, défendues par des joueurs expérimentés qui se sont aguerris dans des championnats européens et arabes, comme Abderrazak Hamed Allah (34 ans) d’Al Shabab d’Arabie Saoudite, qui a disputé les demi-finales du Mondial avec les Lions de l’Atlas, ainsi que Tarik Tissoudali (32 ans) qui évolue au Khor Fakkan (EAU) et Achraf Bencharki (29 ans) d’Al Ahly du Caire.



Parmi les autres atouts de l’équipe nationale figure son entraîneur Tarik Sektoui, qui a fait preuve d’un coaching de haut niveau, alliant défense solide et force de frappe offensive, ce qui lui a valu un palmarès enviable, jalonné d’une Coupe de la CAF en 2020 avec la Renaissance de Berkane, une médaille de bronze olympique à Paris-2024 et un titre du CHAN en 2025.



Selon Sektioui, les joueurs de la sélection marocaine A’ feront le déplacement au Qatar avec l’objectif de remporter le titre et honorer les couleurs nationales.

"Le premier objectif de l’équipe du Maroc est de franchir la phase des groupes. Après cette étape, nous allons pouvoir procéder match par match", a dit Sektioui lors de la conférence de presse consacrée à l’annonce des 26 joueurs retenus pour prendre part à cette compétition panarabe.



La mission du Onze national ne sera pas de tout repos avec la présence de grandes sélections, dont certaines se sont qualifiées pour le prochain Mondial, a-t-il fait remarquer, soulignant que les Lions de l’Atlas ne ménageront aucun effort pour signer une participation remarquable lors de cette compétition.

Les Lions de l’Atlas pourront également compter sur le soutien inconditionnel des supporters marocains.



L’équipe nationale fera son entrée en lice le 2 décembre face aux Comores, avant d’affronter le 5 du même mois le Sultanat d'Oman. La troisième sortie du Onze national en phase de groupes sera contre l’Arabie Saoudite, le 8 décembre.



La Coupe arabe Qatar-2025 réunira 16 équipes issues de l’AFC et de la CAF. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase à élimination directe.



Par Mohamed Ouaziz (MAP)