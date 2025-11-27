Mondial 2026 : Près de 2 millions de billets vendus

Près de 2 millions de tickets pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, ont été vendus lors des deux premières phases de vente, a annoncé mercredi la FIFA, précisant qu’une troisième phase débutera le 11 décembre prochain.



Les commandes émanent de 212 pays et territoires. Les résidents des trois pays hôtes (Etats-Unis, Canada et Mexique) ont été les plus actifs au cours des deux premières phases de vente. Ils devancent les supporters anglais, allemands, brésiliens, colombiens, espagnols, argentins et français, précise la FIFA dans un communiqué.



"Félicitations à tous ceux qui ont déjà réservé leurs places. Ceux qui ne l’ont pas encore fait se verront offrir une nouvelle opportunité à partir du jeudi 11 décembre, quelques jours après le tirage au sort final à Washington", a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.



"Avec 42 équipes déjà qualifiées, nous assistons à un engouement mondial pour la compétition. Bientôt, nous connaîtrons la composition de la grande majorité des affiches, les stades qui les accueilleront et les horaires auxquels elles seront disputées", a expliqué Heimo Schirgi, directeur général de la Coupe du monde de la FIFA 2026.



L’ouverture des inscriptions pour la troisième phase (tirage de sélection aléatoire) aura lieu le 11 décembre à 11h00 et (17h00 CET), sur FIFA.com/tickets. Les supporters qui le souhaitent auront jusqu’au 13 janvier pour s’inscrire, relève le communiqué, précisant que le moment choisi par une personne pour participer au tirage de sélection aléatoire n’a aucune incidence sur ses chances d’être sélectionnée.



Les personnes participant au tirage devront sélectionner les matches souhaités et les catégories de billets. En cas de succès, total ou partiel, elles seront averties par courriel et automatiquement débitées en février. Les billets encore disponibles seront ensuite proposés selon le principe du "premier arrivé, premier servi".



La FIFA rappelle que seules les ventes effectuées via FIFA.com/tickets sont garanties. L’achat de billets n’équivaut pas à une autorisation d’entrée dans les pays hôtes, les supporters étant invités à vérifier les exigences en matière de visa. Des formules d’hospitalité, incluant des billets, sont déjà disponibles via le partenaire officiel On Location.