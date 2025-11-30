Course internationale Santurce-Bilbao : Victoire d’Abderrahmane Aferdi

L’athlète marocain Abderrahmane Aferdi a remporté la 37ème édition de la Course internationale Santurce-Bilbao (nord-ouest d'Espagne) disputée dimanche sur une distance de 15,4 km.



Sous une pluie persistante, Aferdi a réalisé une prestation de premier plan, franchissant la ligne d’arrivée sur l’esplanade du musée Guggenheim, en 42 min 41 s, signant ainsi l’un des meilleurs chronos de l’épreuve. Le Marocain a devancé le Kényan Kelvine Kipto de 23 secondes, tandis que Peter Kariuki a complété le podium à 48 secondes.



Chez les dames, la victoire est revenue à l’Espagnole Irene Pelayo, qui a signé un chrono de 50 min 38 s, devant Lidia Campo (50:49) et la Burundaise Odile Nintije (50:55).



Cette course populaire, considérée comme l’une des plus emblématiques du nord de l’Espagne, a enregistré la participation d’environ 3.000 coureurs malgré des conditions météorologiques difficiles.

