Les cadres techniques nationaux au Qatar : Des profils appréciés et des expériences avérées

Les cadres techniques marocains en football occupent une place de choix dans le paysage sportif qatari, portés par des années d’expérience et des profils hautement appréciés.



Actifs dans diverses disciplines sportives, et plus particulièrement dans le football, ces cadres techniques nationaux ont réussi à marquer durablement les clubs du Qatar et des pays du Golfe. Leur expertise, leur savoir-faire et leur professionnalisme constituent aujourd’hui une véritable valeur ajoutée pour le développement du sport dans la région.



Hicham Zahid, cadre technique national ayant évolué depuis plus de 17 saisons au Qatar en tant que joueur et entraîneur de plusieurs clubs, à l’instar d’Al Ahli SC, Al Shamal, UmmSalal SC, Al-Markhiya SC et Al-Duhail, en est la parfaite illustration.



Dans une déclaration à la MAP, Zahid a souligné que le Maroc dispose de grandes compétences nationales présentes dans le championnat du Qatar ainsi que dans d’autres championnats du Golfe. Il a ajouté que la plupart des cadres techniques marocains y ont construit de longues et solides carrières sportives, citant notamment Mohamed Fidadi, Abdelhak Benbella, Hicham Jadrane et Mouloud Moudakkar.



A cet égard, il a souligné que les cadres techniques marocains ont laissé une empreinte indélébile dans le football au Qatar, où ils jouissent d’un grand respect et d’une notoriété croissante. Leur présence, depuis plusieurs années, au sein des clubs du championnat qatari et dans les staffs techniques des équipes nationales de ce pays témoigne de la qualité de leur formation, de leur savoir-faire et de leurs compétences, a-t-il soutenu.



Après avoir relevé que leur nombre important au Qatar constitue un véritable signe de confiance dans leurs capacités, Zahid a précisé que les performances de l’équipe nationale A lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar ont renforcé l’image du cadre technique marocain, désormais très sollicité par les clubs qataris.



L’ancien international marocain Miloud Moudakar, aujourd’hui directeur des sports au sein du club Al-Duhail SC, a, dans le même sillage, affirmé que les cadres techniques marocains occupent une place significative dans le football qatari, que ce soit au niveau de la formation, de la direction ou de la gestion. Environ 30 Marocains tiennent actuellement différents postes de responsabilité au sein des clubs du pays, a-t-il ajouté.



« Les cadres techniques marocains se sont forgé une excellente réputation au Qatar grâce à leur travail, leur sérieux et la valeur ajoutée qu’ils apportent aux équipes locales », a-t-il indiqué, faisant noter qu’ils sont présents à tous les niveaux : entraîneurs, préparateurs physiques, entraîneurs des gardiens de but ou directeurs techniques.



Il a également souligné que les compétences marocaines sont reconnues et appréciées, estimant que le développement du football national ces dernières années a mis en lumière la qualité des cadres techniques marocains et leur rôle central dans les performances positives du Maroc sur les scènes continentale et internationale.



Selon cet ancien membre du staff de l’équipe nationale olympique et de la sélection des joueurs locaux, les cadres techniques marocains n’ont rien à envier à leurs homologues étrangers, puisqu’ils ont fait leurs preuves aussi bien dans les clubs que dans les équipes nationales. « Nous devons être fiers de nos cadres techniques nationaux et de leurs compétences, car ils honorent le Maroc partout où ils se trouvent », a-t-il insisté.



De son côté, l’ancien international Youssef Chippo a rappelé que le travail des cadres techniques marocains est reconnu et apprécié au Qatar depuis de nombreuses années. Les clubs qataris font régulièrement appel à eux pour bénéficier de leur expertise et de la solidité de leur formation.



Selon lui, la présence marocaine ne se limite pas au seul football : elle s’étend également à plusieurs disciplines individuelles et collectives, comme l’athlétisme ou le handball, où les compétences marocaines contribuent fortement au développement de la pratique sportive en général, et du football en particulier, au Qatar.



Chippo a, dans ce sens, conclu en affirmant que cette présence soutenue des cadres techniques marocains au Qatar depuis les années 1990 constitue un véritable signe de confiance et de reconnaissance envers leur travail et leur professionnalisme.



Doha. Par Mohammed Benmassaoud (MAP)