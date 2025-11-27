Augmenter la taille du texte
L’EN décroche le ticket des quarts du Mondial féminin de futsal

Adil Sayeh: Nous avons cru en notre capacité à gagner

Vendredi 28 Novembre 2025

L’EN décroche le ticket des quarts du Mondial féminin de futsal
L’équipe nationale féminine de futsal s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde de la discipline après sa victoire, jeudi à Manille, face à son homologue polonaise par 1 but à 0, en match de la troisième journée du groupe A.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Jasmine Demraoui à la 29ème minute.
A cette occasion, Meriem Hajri a été désignée meilleure joueuse du match par la FIFA.
La sélection marocaine affrontera son homologue espagnole lundi pour le compte des quarts de finale.

A l’issue de cette rencontre, le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de futsal, Adil Sayeh, a affirmé que les joueuses méritent pleinement leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde

"Les Lionnes de l'Atlas, portées par leur patriotisme et leur combativité, ont signé un exploit historique et se sont qualifiées avec mérite", a souligné M. Sayeh dans une déclaration à la MAP, notant que les joueuses sont restées confiantes malgré la défaite face à l'Argentine lors du premier match.

Selon lui, les joueuses ont parfaitement rebondi après ce revers et ont conservé intactes leurs ambitions jusqu’à la dernière rencontre, décisive, face à une équipe polonaise de référence sur les scènes européenne et mondiale.

Le sélectionneur national a tenu à remercier ses joueuses, estimant que cet accomplissement est le fruit de leur confiance et du travail mené durant près d’un an et trois mois de préparation.
Il a exprimé sa détermination à poursuivre les efforts afin d'aller "le plus loin possible dans la compétition" et d'offrir davantage de moments de joie au public marocain.

Tags : Adil Sayeh, EN, Mondial féminin de futsal, quarts

