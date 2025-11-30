Hamza Igamane, le joker décisif et imprévisible

Porté par un Hamza Igamane une nouvelle fois déterminant en fin de rencontre, le LOSC Lille, pourtant réduit à dix et longtemps sous pression, a fini par arracher une victoire capitale (0-1), dimanche soir au Havre en Ligue 1 (14è journée), grâce à son joker marocain, écrit le quotidien sportif "L'ÉQUIPE".



La capacité de l'international marocain à renverser les fins de match s’est illustrée à la 88ème minute lorsqu’il a réussi à s’extraire d’un pressing de trois adversaires sur la ligne médiane, en faisant parler sa magie par son dribble puis sa projection, dans le bon timing, pour renverser Le Havre en concluant un centre précis d’Ethan Mbappé, commente la publication sportive, notant que l’attaquant marocain est devenu co-meilleur joker de Ligue 1 avec quatre buts inscrits.



Entré dans le dernier quart d’heure, l’attaquant marocain a pesé immédiatement sur un Havre pourtant en supériorité numérique depuis l’expulsion de son coéquipier Ayyoub Bouaddi à la 51e minute, explique le journal.



L’auteur de l'article relève en ce sens “l'appétit d'ogre” des Dogues dans les derniers quarts d'heure, soit 16 de leurs 28 buts en L1, un record du Top 5 des meilleurs championnats européens.



L’entraîneur lillois, Bruno Genesio, cité par le quotidien spécialisé, a salué la spontanéité de son attaquant. “Mais ça fait partie de sa spontanéité, de son côté un peu imprévisible”, a-t-il dit en conférence de presse.



“Hamza c'est un très grand talent. À l'entraînement, ce n'est pas facile de le marquer, il est hyper imprévisible et peut sortir un geste de nulle part, tirer de loin, dribbler…”, a répliqué le défenseur Nathan Ngoy.



Avec ce troisième succès consécutif après ceux face au Paris FC (4-2) et au Dinamo Zagreb (4-0), Lille revient à trois points du podium avant de recevoir l’Olympique de Marseille, 3ème au classement (29 pts), vendredi prochain en ouverture de la 15ème journée.

Et dans cette montée en puissance des Dogues, Hamza Igamane, joker devenu incontournable, confirme match après match son statut d’arme offensive majeure dans les fins de rencontre.

