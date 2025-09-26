Match amical Maroc-Bahreïn : Grande affluence du public sur la vente des billets

Le comité d’organisation du match amical Maroc-Bahreïn, programmé le 9 octobre au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat (20h00), annonce que le nombre total des billets écoulés jusqu’à 18h00, lundi, a atteint 42.703 tickets.



Le comité d’organisation « remercie particulièrement les supporters qui se sont procurés les billets, ce qui démontre encore une fois le soutien inconditionnel du public envers les Lions de l’Atlas, tout en soulignant que les billets sont toujours en vente », lit-on dans un communiqué publié sur le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



«Le comité d’organisation informera en continu l’opinion publique et les supporters de toutes les informations en rapport avec ce match », poursuit le communiqué, appelant les supporters à "respecter les consignes du dispositif organisationnel en vigueur pour le bon déroulement de cette rencontre reflétant ainsi l’image de la sélection nationale et de son fervent public ».

