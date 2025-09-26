Augmenter la taille du texte
Match amical Maroc-Bahreïn : Grande affluence du public sur la vente des billets

Mercredi 1 Octobre 2025

Le comité d’organisation du match amical Maroc-Bahreïn, programmé le 9 octobre au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat (20h00), annonce que le nombre total des billets écoulés jusqu’à 18h00, lundi, a atteint 42.703 tickets.

Le comité d’organisation « remercie particulièrement les supporters qui se sont procurés les billets, ce qui démontre encore une fois le soutien inconditionnel du public envers les Lions de l’Atlas, tout en soulignant que les billets sont toujours en vente », lit-on dans un communiqué publié sur le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

«Le comité d’organisation informera en continu l’opinion publique et les supporters de toutes les informations en rapport avec ce match », poursuit le communiqué, appelant les supporters à "respecter les consignes du dispositif organisationnel en vigueur pour le bon déroulement de cette rencontre reflétant ainsi l’image de la sélection nationale et de son fervent public ».
 

Divers

Botola Pro D1
 
Les débats de la troisième journée de la Botola Pro D1 de football seront clôturés ce mercredi avec la programmation de trois rencontres, à savoir OCS-HUSA (16h00), ASFAR-IRT (18h00) et RSB-USYM (20h00).
Ces matches ont été ajournés en raison de l’engagement samedi dernier de l’ASFAR et de la RSB en Ligue des champions d’Afrique et de l’OCS en Coupe de la Confédération CAF.
 
Futsal

 La sélection marocaine U18 de futsal s’est imposée face à son homologue sénégalaise sur le score de 10 buts à 3, en match amical disputé lundi au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora.
Les buts du Maroc ont été inscrits par Adam Al Ghazi, Hamza Al Hamdi, Rayan Al Ahmar, Mohamed Serrar, Thami Badri, Yahya El Ouaragh et Oualid Titah.
L’équipe nationale avait battu le Sénégal, samedi dernier, par 7 buts à 3 en match amical également.

Libé

