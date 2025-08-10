Ligue des champions et Coupe de la CAF : Un tour de chauffe dans les cordes des clubs marocains

La Renaissance de Berkane a hérité du club Togolais de l’ASCK et l’AS FAR du club gambien de Real de Banjul, au premier tour préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique de football 2025-2026, dont le tirage au sort a été effectué samedi à Dar es Salaam, en Tanzanie.



La RSB, tenante du titre de la coupe de la CAF, s’est qualifiée à cette compétition en remportant le titre du championnat du Maroc pour la première fois de son histoire. L’AS FAR a validé son ticket en étant son dauphin.



Quant au club de l’Olympic de Safi, il affrontera la formation nigérienne de l’ASN Nigelec au premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).



L’autre représentant du Maroc, le Wydad de Casablanca est exempt de ce tour et jouera au 2e tour préliminaire le vainqueur de la rencontre qui opposera Asante Kotoko du Ghana au Kwara United du Nigéria.



Le WAC s’est qualifié à cette compétition en occupant la troisième place du championnat national, alors que l’OCS est présent en tant que vainqueur de la Coupe du Trône.



La compétition, que se soit en Ligue des champions soit en Coupe de la Confédération, débutera avec les tours préliminaires disputés en matches aller-retour les week-ends des 19–21 septembre et 26–28 septembre prochain.



Les vainqueurs accéderont au deuxième tour préliminaire, prévu les 17–19 octobre (matchs aller) et les 24–26 octobre (matchs retour). Les équipes qualifiées rejoindront ensuite la phase de groupes, qui débutera le 21 novembre.