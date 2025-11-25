Les développements récents de la question du Sahara marocain mis en lumière au Caire


Mardi 25 Novembre 2025

Les développements récents de la question du Sahara marocain mis en lumière au Caire
Les derniers développements concernant la question du Sahara marocain, particulièrement l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2797, qui consacre le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine comme solution sérieuse, crédible et réaliste pour régler ce différend artificiel ont été mis en avant lors d'une rencontre-débat dimanche au Caire.

Organisée par le Comité égyptien de solidarité des peuples afro-asiatiques et à laquelle ont pris part de nombreux chercheurs et experts, cette rencontre était une occasion pour approfondir la discussion sur la question du Sahara marocain, depuis le lancement de la Marche verte jusqu'à l'adoption de la dernière résolution de l'ONU, outre la dynamique de développement accélérée qui s'opère à l’échelle des provinces du Sud du Royaume à la faveur des investissements importants lancés dans divers domaines.

Intervenant à cette occasion, le président du Comité marocain pour la paix et la solidarité, Taleâ Saoud El Atlassi, a mis en valeur le contenu et le contexte de l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, soulignant à cet égard la dynamique de la diplomatie marocaine, menée sous le leadership clairvoyant de SM le Roi Mohammed VI, ainsi que les progrès significatifs au niveau de la question de l'intégrité territoriale du Royaume.

Egalement, vice-président de l'Organisation de la solidarité des peuples afro-asiatiques, M. El Atlassi a fait savoir que" le Maroc a géré la question de son intégrité territoriale avec sagesse et intelligence stratégique au cours du dernier demi-siècle afin de contrer les manœuvres des ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume, depuis l'organisation de la Marche verte jusqu'à la reconnaissance internationale de l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine, qui bénéficie aujourd'hui d'un large soutien international".

Les deux tiers des pays membres des Nations Unies considèrent désormais l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine comme seul cadre permettant de résoudre ce différend qui n’a que trop duré, a-t-il dit, soulignant que la résolution du Conseil de sécurité constitue un saut qualitatif et historique pour consacrer la souveraineté marocaine.

M. El Atlassi a aussi passé en revue les grands projets de développement que connaissent les provinces du Sud du Royaume, citant notamment le projet de port de Dakhla Atlantique, en tant que plateforme de coopération afro-africaine et une passerelle productive pour les relations entre l'Europe et l'Afrique.


