Le commandant de l’US AFRICOM souligne l’excellent niveau de la coopération militaire avec le Maroc

Le commandant du Commandement américain pour l’Afrique (US AFRICOM), le général d’armée Dagvin Anderson, a mis en avant, mardi, l’excellent niveau de la coopération avec le Maroc, pays qui abrite chaque année le plus grand exercice militaire conjoint avec les Etats-Unis sur le continent, l’African Lion.



S’exprimant lors d’un briefing virtuel axé sur les priorités de l’AFRICOM, organisé à l’initiative de l’Africa Media Hub relevant du Département d’Etat américain, M. Anderson a relevé que l’édition 2026 de l’exercice militaire African Lion revêt une dimension particulière, au moment où les Etats-Unis célèbrent cette année le 250e anniversaire de leur indépendance.

En tant que premier pays à avoir reconnu l’indépendance des Etat-Unis d’Amérique, "le Maroc nous a accompagnés à chaque étape (...) et c'est donc une chance de pouvoir mener cet exercice ici", a dit le commandant de l’US AFRICOM.



"Je pense qu'il est aussi important de continuer à innover. C'est pourquoi l'African Lion rassemble 19 pays africains, six pays européens, ainsi que certains pays d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient", ce qui illustre, selon le haut responsable militaire américain, l’ampleur de la coopération multilatérale en matière de sécurité au niveau du continent.



A cet égard, le général Anderson a affirmé que le Maroc constitue un "excellent partenaire" des États-Unis mais aussi pour d'autres partenaires africains, mettant en avant les efforts du Royaume en matière de lutte contre le terrorisme et d’autres menaces aux niveaux régional et international, et sa volonté de hisser davantage ses capacités afin de faire face, de manière concertée, à ces menaces.