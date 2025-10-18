Le Maroc réaffirme à l’ONU son soutien "ferme et constant" à la souveraineté des Emirats Arabes Unis sur les îles Tunb al-Kubra, Tunb al-Sughra et Abu Musa

-
En amont de la visite de Nasser Bourita : Moscou qualifie le Maroc de "partenaire important" de la Russie sur le continent africain
Youssef Amrani réitère à Washington l’engagement du Maroc à faire du numérique un levier de développement socio-économique et d'intégration des jeunes
50 ans après sa récupération, le Sahara marocain est devenu un havre de paix, un hub d'intégration africaine et de développement partagé
Education inclusive. La version de l’OMEI
“Je voudrais réaffirmer le soutien ferme et constant du Royaume du Maroc à l'intégrité territoriale des Emirats Arabes Unis et à sa souveraineté permanente sur les îles Tunb al-Kubra, Tunb al-Sughra et Abu Musa”, a souligné l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, devant la 4ème Commission de l’Assemblée générale de l’ONU.
L’ambassadeur a également indiqué que le Royaume soutient “la demande de ce pays frère de mettre fin à l'occupation par l'Iran de ces trois îles émiraties, ainsi que sa position appelant à la recherche d’une solution soit par la négociation directe, soit par la saisine de la Cour internationale de justice”.