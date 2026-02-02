Le Maroc présent au rendez-vous mondial de l’innovation numérique

Les travaux de la troisième édition du Web Summit Qatar 2026 ont débuté, dimanche à Doha, avec la participation d’entrepreneurs, d’investisseurs, d’innovateurs et de dirigeants de grandes entreprises internationales et de startups, ainsi que de décideurs et experts issus de plusieurs pays, dont le Maroc.



Ce sommet, ambitionne de renforcer son positionnement stratégique en attirant les principales startups et les leaders technologiques de divers secteurs, tout en offrant un environnement interactif propice à la transformation des idées en projets à fort potentiel de croissance.



Le Maroc est représenté à cet événement par la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, dans le cadre de l’ouverture continue du Royaume sur les partenariats technologiques internationaux et du renforcement de sa présence dans les débats mondiaux sur l’avenir de l’économie numérique.



Dans une publication sur la plateforme "X", à l’occasion de la tenue du sommet, l’Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a formé le vœu que cette rencontre contribue à stimuler l’échange d’expertises et à soutenir l’économie du savoir dans la région, soulignant que les initiatives avancées portées par cette plateforme technologique de premier plan au niveau régional sont de nature à ouvrir de nouvelles perspectives en matière d’innovation, de partenariat et d’entrepreneuriat dans le domaine numérique.



Dans son allocution d’ouverture du sommet, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, a indiqué que le monde traverse une phase sans précédent où l’innovation s’impose comme la monnaie la plus précieuse, relevant que les dépenses mondiales en recherche et développement avoisinent les 3.000 milliards de dollars par an.



Le chef du gouvernement qatari a précisé que les startups spécialisées dans l’intelligence artificielle ont attiré, en 2024, près du tiers des investissements mondiaux en capital-risque, dans un contexte marqué par une connectivité croissante, avec environ six milliards de personnes connectées à Internet, dont 1,2 milliard de jeunes contribuant à façonner l’avenir de l’économie numérique.



Il a également mis en avant les atouts compétitifs offerts par son pays pour soutenir l’innovation, notamment un réseau de connectivité mondiale avancé, une infrastructure numérique reposant sur des câbles sous-marins, des capacités de calcul à haute performance, ainsi qu’un environnement financier sûr et efficace favorisant le développement et la croissance des capitaux.



Le Web Summit Qatar 2026 constitue un événement technologique majeur réunissant entrepreneurs, innovateurs, investisseurs et dirigeants de divers secteurs à travers le monde, et s’impose comme une plateforme de référence pour le réseautage, la coopération et l’échange d’idées.