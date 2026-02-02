Sidi Kacem : Mesures préventives pour héberger la population riveraine de l'Oued Sebou à Dar Taliba "Al Haouafate"

L'institution de protection sociale "Dar Taliba", de la commune rurale "Al Haouafate" (province de Sidi Kacem), accueille plusieurs familles vivant dans les douars voisins de l'Oued Sebou, dans le cadre de l'activation des mesures préventives entreprises par les autorités locales en vue de faire face aux risques d'inondations et protéger les habitants des zones menacées.



Cette opération constitue une mesure préventive visant à assurer la sécurité des citoyens vivant dans les zones basses proches des rives de l'Oued, en leur fournissant un espace avec des conditions d'hébergement sûres.



A cet égard, le directeur de "Dar Taliba" à "Al Haouafate", Idriss Moumen, a affirmé que l'institution accueille environ 75 personnes originaires des douars voisins de l'Oued.

Dans une déclaration à la MAP, il a indiqué que cette opération se déroule en étroite coordination avec les autorités locales qui ont fourni le soutien logistique nécessaire, notamment la nourriture, la literie et les couvertures, afin d'accueillir les bénéficiaires dans des conditions adéquates.



Les personnes accueillies au sein de cet établissement bénéficient de services d'hébergement et de restauration, avec la mise à leur disposition des installations de l'institution, notamment la cuisine et les salles, pour gérer leurs affaires quotidiennes de manière normale, dans des conditions organisationnelles rigoureuses. Les bénéficiaires sont principalement issus des douars "Lahmidiyine", "Laazib", "Souk el Jemaa" et "Oulad Amrane".



Parallèlement aux services d'hébergement, les services compétents ont mobilisé un staff infirmier sur place pour veiller sur l'état de santé des personnes hébergées. Ces prestations incluent des consultations médicales, la prise de la tension artérielle et la distribution des médicaments nécessaires, une attention particulière étant accordée aux personnes âgées, aux femmes enceintes et aux personnes souffrant de maladies chroniques.



Ces efforts s'inscrivent dans le cadre d'une approche préventive de gestion des risques naturels, visant la protection des vies et des biens, ainsi que le soutien et l'assistance à la population affectée par les perturbations climatiques.