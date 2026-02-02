Libération

Coût de la vie en Afrique : Tanger dans le top 10 continental


Mardi 3 Février 2026

Selon un récent rapport de l’indice Numbeo sur le coût de la vie, Tanger figure désormais parmi les dix villes africaines les plus chères pour vivre en 2026.

La métropole du nord du Maroc occupe la neuvième place à l’échelle continentale, avec un indice de 36,1, traduisant une hausse sensible des prix, notamment dans l’alimentation, le transport et les services du quotidien, malgré des loyers qui restent relativement modérés comparés à certaines capitales africaines.

Le rapport précise qu’une famille marocaine de quatre personnes dépense en moyenne 16.724 dirhams par mois, hors loyer, tandis que le budget mensuel d’une personne seule est estimé à environ 4.566 dirhams. A l’échelle internationale, le Maroc demeure toutefois plus abordable, avec un coût de la vie inférieur de 54,1 % à celui des Etats-Unis et des loyers plus bas de 79,2%.

D’autres villes marocaines apparaissent également dans le classement. Casablanca se classe 11ème avec un indice de 35,2, suivie de Rabat à la 12ème place (34,4) et de Marrakech en 13ème  position (32,7), confirmant une tendance à la hausse du coût de la vie dans les grands centres urbains du Royaume.

Au niveau africain, le classement est dominé par Abidjan avec un indice de 45,2, devant Addis-Abeba (42,6) et Pretoria (41,6), cette dernière se distinguant également par un pouvoir d’achat local relativement élevé par rapport aux autres villes du continent.


