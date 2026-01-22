Repli modéré des prix à la production dans l’industrie manufacturière

La baisse de l’indice global portée par le recul des industries alimentaires

L’indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» a reculé à fin décembre 2025, mettant un terme à deux mois consécutifs de hausse.Selon les chiffres publiés par le Haut-commissariat au plan (HCP), il a enregistré une baisse de 0,1% au cours du mois de décembre 2025 par rapport au mois de novembre 2025.Pour rappel, cet indice a connu des hausses de 0,3% et 0,4% respectivement en novembre et octobre derniers, après une série de baisses enregistrées au cours des six précédents mois : septembre (0,1%), août (0,1%), juillet (0,1%), juin (0,1%), mai (0,1%) et août (0,1%).Dans sa note d’information relative à l’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière du mois de décembre 2025, l’organisme public justifie ce léger recul par la baisse des prix observée dans certaines branches importantes de l’industrie.En effet, les données recueillies par cette institution chargée de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc font état d’un recul de 0,7% des «Industries alimentaires» et de 0,4% de l’«Industrie automobile».A l’inverse, la note du HCP fait état de hausses des prix au niveau de la «Fabrication de boissons» (1,1%), de l’«Industrie d’habillement» (0,5%), de la «Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique» (0,8%), de la «Fabrication de meubles» (0,9%), de l’«Industrie du textile» (0,3%) et de la «Métallurgie», de l’«Industrie chimique» et de la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» (0,1%).A titre de comparaison, la précédente baisse enregistrée en septembre dernier s’expliquait par la baisse des prix de 0,2% des «Industries alimentaires», de 0,5% de la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques», de 0,3% de la «Fabrication d’équipements électriques», de 1% de la «Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique» et de 0,1% de l’«Industrie du textile».Dans une note relative à cette période, le HCP avait également fait état de la hausse des prix de 0,1% de la «Métallurgie» et l’«Industrie chimique», de 0,3% de l’«Industrie d’habillement», de 0,4% de l’«Industrie du cuir et de la chaussure» et de 0,6% de la «Fabrication des machines et équipements».Il est à rappeler que la première baisse de l’année 2025 avait été enregistrée au cours du mois de février (0,1%), après une progression de 0,1% observée en janvier de la même année. Le HCP l’avait attribuée au recul des prix de 1% des «Industries alimentaires», de 1,6% de la «Métallurgie» et de 0,7% du «Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège».Au cours de ce même mois, l’institution avait, par ailleurs, noté la hausse des prix de 1,9% de la «Fabrication d’équipements électriques», de 1,6% de l’«Industrie du papier et du carton», de 0,9% de la «Fabrication de boissons», de 0,3% de la «Fabrication de produits métalliques», de 0,2% de la «Fabrication de meubles» et de 0,1% de la «Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique» et la «Fabrication de produits informatiques».Rappelons également que l’évolution de l’indice des prix à la production du secteur observée au cours du mois de novembre 2025 (0,3%) était attribué à la hausse des prix de 1,8% de l’«Industrie chimique», de 0,8% de la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» et de 0,2% des «Industries alimentaires », d’après le HCP qui avait également fait état d’une baisse des prix de 1,3% de la «Métallurgie» et l’«Industrie du textile».Enfin, à fin décembre, le Haut-commissariat au plan annonce que les indices des prix à la production des «Industries extractives», de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» ont connu une stagnation au cours du mois de décembre 2025.