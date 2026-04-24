L'OAPAM organise une cérémonie à l’occasion de la désignation de Rabat comme Capitale mondiale du livre pour l’année 2026

L'Organisation Alaouite pour la Promotion des Aveugles au Maroc (OAPAM) a organisé, jeudi à l'Institut Mohammed VI pour l’éducation et l’enseignement des aveugles à Témara, une cérémonie à l’occasion de la désignation par l'UNESCO de la ville de Rabat comme que Capitale mondiale du livre pour l’année 2026.



Présidée par Son Altesse la Princesse Lalla Lamia Essolh, présidente de l’OAPAM, en compagnie de SA Sheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi, ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO et présidente de la Fondation "Kalimat", cette cérémonie reflète la dimension culturelle et sociale de l'inclusion des non-voyants dans la dynamique de la lecture et du savoir.



Elle célèbre également la désignation de Rabat comme Capitale mondiale du livre 2026, une reconnaissance internationale du rôle culturel du Maroc et une opportunité stratégique pour promouvoir la culture de la lecture, notamment dans sa dimension inclusive, qui garantit l’accès de toutes les catégories, y compris les personnes en situation de handicap visuel, à la connaissance.



Cette initiative s’inscrit également dans le cadre des nouvelles tendances appelant à la démocratisation du livre, non seulement à travers sa diffusion, mais également en favorisant son adaptation à différents formats (braille, audio, numérique), faisant de l’expérience de l’OAPAM un modèle concret en la matière.

Cet événement a été ponctué par un échange de trophées entre l’OAPAM et la Fondation "Kalimat", marquant le début d'une coopération effective.



De même, un ensemble d’ouvrages en braille ont été remis aux élèves, en tant que première étape d'un projet plus large de soutien à la lecture. Des prestations artistiques ont été, en outre, présentées par une troupe musicale composée d’élèves de l'Institut Mohammed VI pour l’éducation et l’enseignement des aveugles à Témara.



Dans une déclaration à la MAP, le Secrétaire général de l'OAPAM, Salaheddine Semmar, a souligné que l'objectif principal de cet événement est de redonner au livre toute sa place, notant que la cérémonie a souligné l'impératif de garantir un accès inclusif aux livres, aussi bien pour les voyants que pour les non-voyants.



A cet égard, il a fait savoir que l'Organisation envisage d’élargir ses activités d'impression de livres en braille, en publiant des études, des recherches et des ouvrages relatifs à la culture civique, tout en les distribuant aux personnes non-voyantes, à l'instar des manuels scolaires qu'elle remet à tous les élèves aveugles inscrits dans ses instituts.



Dans une déclaration similaire, Fatima Al Shamsi, directrice adjointe de la Fondation "Kalimat", a relevé que la désignation de Rabat comme Capitale mondiale du livre pour 2026 constitue un événement culturel majeur qui met l'accent sur l'importance du savoir et le rôle de la lecture dans le développement des sociétés.



Elle a ajouté que la remise, lors de cette cérémonie, d'une collection de livres complets et accessibles aux enfants malvoyants "leur offrira une expérience de lecture unique et fluide, fondée sur la conviction que les livres sont un droit pour tous et que l'accès au savoir doit être garanti à tous".

Cette manifestation confirme que la désignation de Rabat comme Capitale mondiale du livre pour 2026 n'est pas un simple choix symbolique, mais un véritable catalyseur pour promouvoir l'accès au savoir pour les personnes non-voyantes.



Elle met également en lumière le rôle pionnier de l'OAPAM, à travers ses différentes institutions, dans la promotion du braille comme levier d'inclusion et d'autonomisation, dans la perspective de bâtir une société plus équitable et inclusive.