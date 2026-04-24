Sofia Lamssadaq soutient avec brio sa thèse de doctorat

La Docteure Sofia Lamssadaq a brillamment soutenu sa thèse de doctorat le samedi 18 avril 2026 à l'Ecole nationale supérieure d’arts et métiers de Casablanca. Ses travaux, portant sur le contrôle intelligent des convertisseurs multiniveaux connectés au réseau pour la stabilité des réseaux électriques intelligents, ont été salués par un jury de huit éminents professeurs-chercheurs.



Face à un jury exigeant et spécialisé, la chercheuse a su défendre ses résultats avec rigueur, confiance et maîtrise, faisant de cette séance un riche échange académique. Ses efforts ont été couronnés par la mention Très Honorable avec félicitations, assortie d'une recommandation de publication — une reconnaissance qui témoigne de l'excellence de ses travaux.



La cérémonie, qui a réuni plusieurs générations dans une atmosphère chaleureuse et festive, restera une belle journée pour la famille académique marocaine.

Toute la rédaction de Libération adresse ses plus vives félicitations au Docteure Sofia Lamssadaq, et lui souhaite une carrière scientifique aussi brillante que prometteuse.