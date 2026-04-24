Sofia Lamssadaq soutient avec brio sa thèse de doctorat

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La 1ère édition des "Dialogues pluriels" ouvre à Casablanca un espace d’échange autour du vivre-ensemble
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L'OAPAM organise une cérémonie à l’occasion de la désignation de Rabat comme Capitale mondiale du livre pour l’année 2026
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Une flotte de 30 bus pour le renforcement des services du transport scolaire à Chtouka Aït Baha
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Rencontre à Tanger sur le modèle de gouvernance des Écoles de la deuxième chance
Face à un jury exigeant et spécialisé, la chercheuse a su défendre ses résultats avec rigueur, confiance et maîtrise, faisant de cette séance un riche échange académique. Ses efforts ont été couronnés par la mention Très Honorable avec félicitations, assortie d'une recommandation de publication — une reconnaissance qui témoigne de l'excellence de ses travaux.
La cérémonie, qui a réuni plusieurs générations dans une atmosphère chaleureuse et festive, restera une belle journée pour la famille académique marocaine.
Toute la rédaction de Libération adresse ses plus vives félicitations au Docteure Sofia Lamssadaq, et lui souhaite une carrière scientifique aussi brillante que prometteuse.