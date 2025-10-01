Gaza: Le Maroc réitère son appel à l'arrêt immédiat des attaques israéliennes et à la reprise des négociations

Le Royaume du Maroc a réitéré, lundi devant le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies (CDH) à Genève, son appel à l’arrêt immédiat des attaques israéliennes à Gaza et à la reprise des négociations pour instaurer une paix durable au Moyen-Orient.



Intervenant au nom du Royaume dans le cadre du débat général au titre du point 7 de l’ordre du jour consacré à la situation des droits de l’Homme en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU-Genève, Omar Zniber, a appelé à l’ouverture de tous les points de passage vers la bande de Gaza afin de permettre l’acheminement de l’aide humanitaire, et au retour sécurisé des civils déplacés vers leurs lieux de résidence.



M. Zniber a rappelé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en sa qualité de Président du Comité Al Qods, a ordonné l’établissement d’un pont aérien humanitaire vers Gaza, qui a permis l’acheminement de près de 300 tonnes d’aide humanitaire (nourriture, médicaments, matériel de secours), via des itinéraires inédits, dans le but d’alléger les souffrances de la population civile.



Par ailleurs, a-t-il ajouté, le Maroc réitère son appel à agir d’urgence pour mettre fin aux attaques israéliennes en Cisjordanie, notamment la démolition de maisons, les expulsions forcées et à arrêter les atteintes à la ville d’Al Qods, appelant au respect du statu quo historique de 1967 qui régit les lieux de culte islamiques et chrétiens dans la ville sainte.



Il a, d’autre part, réaffirmé l’attachement du Maroc à la préservation du rôle central de l’UNRWA ainsi qu’à celui des autres institutions palestiniennes chargées de l’aide humanitaire.



Enfin, le diplomate s’est félicité du large élan international en faveur de la reconnaissance de l’Etat de Palestine, qui s’inscrit dans le cadre du soutien croissant à la solution à deux Etats, considérée comme la plus rationnelle et la plus réaliste pour sortir du cycle de violence.