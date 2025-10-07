Fès, point de départ du Rallye du Maroc 2025

Le Rallye du Maroc 2025 aura lieu du 10 au 17 octobre avec la participation de figures emblématiques du Championnat du monde de rallye-raid (W2RC).



Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition, qui prendra son départ de Fès à destination de la ville d'Erfoud, verra la participation notamment de plusieurs champions du monde, dont le Qatari Nasser Al-Attiyah et le Saoudien Yazeed Al-Rajhi.



Selon les organisateurs, cet événement sportif sera marqué également par la présence du champion espagnol Carlos Sainz et la légende française du rallye-raid Stéphane Peterhansel, outre des champions du monde représentant les cinq continents.

Le Maroc sera fortement représenté avec la participation de pilotes d'élite, reconnus internationalement pour leurs rallyes-raids.



Le Rallye du Maroc, un événement majeur du sport automobile et premier rallye-raid africain réunissant différentes catégories (autos, camions, motos, quads et SSV), constitue une vitrine sportive et médiatique de haut niveau.