Fès, point de départ du Rallye du Maroc 2025

Mercredi 8 Octobre 2025

Le Rallye du Maroc 2025 aura lieu du 10 au 17 octobre avec la participation de figures emblématiques du Championnat du monde de rallye-raid (W2RC).

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition, qui prendra son départ de Fès à destination de la ville d'Erfoud, verra la participation notamment de plusieurs champions du monde, dont le Qatari Nasser Al-Attiyah et le Saoudien Yazeed Al-Rajhi.

Selon les organisateurs, cet événement sportif sera marqué également par la présence du champion espagnol Carlos Sainz et la légende française du rallye-raid Stéphane Peterhansel, outre des champions du monde représentant les cinq continents.
Le Maroc sera fortement représenté avec la participation de pilotes d'élite, reconnus internationalement pour leurs rallyes-raids.

Le Rallye du Maroc, un événement majeur du sport automobile et premier rallye-raid africain réunissant différentes catégories (autos, camions, motos, quads et SSV), constitue une vitrine sportive et médiatique de haut niveau.

