Coupe arabe : Syriens et Palestiniens, d’une performance à l’autre

Vendredi 5 Décembre 2025

Coupe arabe : Syriens et Palestiniens, d'une performance à l'autre
L’équipe syrienne de football et son homologue qatarie se sont neutralisées (1-1), en match de la deuxième journée du groupe A de la Coupe arabe (Qatar-2025), disputé jeudi au stade international Khalifa à Doha.

Ahmed Alaaedine a ouvert le score pour le pays hôte (77e), avant qu’Omar Kharbin ne marque le but d’égalisation.

Dans l’autre match de ce groupe, la sélection palestinienne a arraché un nul face à son homologue tunisienne (2-2), match disputé au stade de Lusail à Doha.
Amor Layouni (16e) et Firas Chaouat (51e) ont inscrit les buts de la Tunisie, avant que Hamed Hamdan (61e) et Zeid Qunbar (85e) n’égalisent.

Au terme de la 2e journée de ce groupe, la Palestine occupe la première place avec 4 unités, suivie de la Syrie (4 pts), de la Tunisie (1 pt) et du Qatar (1 pt).

La troisième journée du groupe A, prévue dimanche, opposera le Qatar à la Tunisie au stade Al Bayt et la Syrie à la Palestine au stade de la Cité de l’éducation.

Programme du week-end
Samedi
2ème journée
Groupe C
12h00 : Koweït-Jordanie
19h30 : EAU-Egypte
Groupe D
14h30 : Bahreïn-Algérie
17h00 : Soudan-Irak
Dimanche
3ème journée
Groupe A
18h00 : Qatar-Tunisie
18h00 : Syrie-Palestine
 
Botola D2
La Botola Pro D2 de football se poursuivra, ce week-end, pour le compte de la 11ème journée dont le programme se décline comme suit :
Samedi
A.Tiznit-JSM
SCCM-CAK
RBM-JSM
USMO-MCO
Dimanche
CJBG-RAC
SM-US.Boujaad
WAF-MAT
KACM-WST
A noter que le coup d’envoi des matches sera donné à partir de 15 heures excepté KAC-WST prévu à 18h00. 
 

