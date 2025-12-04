Coupe arabe : Syriens et Palestiniens, d’une performance à l’autre

L’équipe syrienne de football et son homologue qatarie se sont neutralisées (1-1), en match de la deuxième journée du groupe A de la Coupe arabe (Qatar-2025), disputé jeudi au stade international Khalifa à Doha.



Ahmed Alaaedine a ouvert le score pour le pays hôte (77e), avant qu’Omar Kharbin ne marque le but d’égalisation.



Dans l’autre match de ce groupe, la sélection palestinienne a arraché un nul face à son homologue tunisienne (2-2), match disputé au stade de Lusail à Doha.

Amor Layouni (16e) et Firas Chaouat (51e) ont inscrit les buts de la Tunisie, avant que Hamed Hamdan (61e) et Zeid Qunbar (85e) n’égalisent.



Au terme de la 2e journée de ce groupe, la Palestine occupe la première place avec 4 unités, suivie de la Syrie (4 pts), de la Tunisie (1 pt) et du Qatar (1 pt).



La troisième journée du groupe A, prévue dimanche, opposera le Qatar à la Tunisie au stade Al Bayt et la Syrie à la Palestine au stade de la Cité de l’éducation.