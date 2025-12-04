Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Liga: Un match de suspension pour Azzedine Ounahi

Jeudi 4 Décembre 2025

Liga: Un match de suspension pour Azzedine Ounahi
Autres articles
Le milieu international marocain Azzedine Ounahi, sociétaire de Girona, purgera un match de suspension pour accumulation d’avertissements à l’issue de la 14ᵉ journée de La Liga, a annoncé le Comité de discipline de la Fédération espagnole de football (RFEF).

La même décision concerne Antonio Blanco (Alavés) et Pape Gueye (Villarreal).
Le Comité a également infligé deux matches de suspension à l’entraîneur adjoint du FC Barcelone, Marcus Sorg, expulsé face à Alavés pour protestations, ainsi qu’à l’entraîneur des gardiens, José Ramón de la Fuente, exclu pour les mêmes motifs. Les deux membres du staff étaient absents du banc barcelonais lors du match avancé de la 19ᵉ journée contre l’Atlético de Madrid.

Par ailleurs, l’instance disciplinaire a confirmé un match de suspension à l’encontre du délégué de Getafe, Manuel Enrique Mejuto González, après avoir rejeté les arguments soumis par son club concernant son expulsion, liée au comportement des ramasseurs de balles et aux retards constatés dans la reprise du jeu.

Libé

Lu 99 fois

Tags : Azzedine Ounahi, Liga, match de suspension

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication