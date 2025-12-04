Liga: Un match de suspension pour Azzedine Ounahi

Le milieu international marocain Azzedine Ounahi, sociétaire de Girona, purgera un match de suspension pour accumulation d’avertissements à l’issue de la 14ᵉ journée de La Liga, a annoncé le Comité de discipline de la Fédération espagnole de football (RFEF).



La même décision concerne Antonio Blanco (Alavés) et Pape Gueye (Villarreal).

Le Comité a également infligé deux matches de suspension à l’entraîneur adjoint du FC Barcelone, Marcus Sorg, expulsé face à Alavés pour protestations, ainsi qu’à l’entraîneur des gardiens, José Ramón de la Fuente, exclu pour les mêmes motifs. Les deux membres du staff étaient absents du banc barcelonais lors du match avancé de la 19ᵉ journée contre l’Atlético de Madrid.



Par ailleurs, l’instance disciplinaire a confirmé un match de suspension à l’encontre du délégué de Getafe, Manuel Enrique Mejuto González, après avoir rejeté les arguments soumis par son club concernant son expulsion, liée au comportement des ramasseurs de balles et aux retards constatés dans la reprise du jeu.