Seconde manche de la Coupe arabe de football : Epreuve omanaise pour le Onze national

Le Onze national A’ donnera la réplique, ce vendredi à partir de 15h30 à l’Education City Stadium à Al Rayyan, à son homologue omanais pour le compte de la seconde journée de la phase de poules (GP : B) de la 11ème édition de la Coupe arabe de football dont les débats se déroulent au Qatar.



Après avoir remporté son premier match face aux Comores par 3 à 1, la sélection marocaine aspire à aligner une seconde victoire de rang et assurer une qualification au tour des quarts bien avant le match contre l’équipe saoudienne, prévu lundi prochain à 18 heures au stade Lusail.



Sur le papier, les protégés de Tarik Sektioui partent avec les faveurs des pronostics, mais gare à cette formation omanaise, coachée par le technicien portugais Carlos Quiros, qui ne manquera certainement pas de jouer son va-tout après sa défaite d’entrée face à l’équipe d’Arabie Saoudite. Cette dernière, et pour le compte de cette manche, affrontera, ce soir à 19h30, le Onze des Comores.



Par ailleurs, trois matches de ce tournoi ont eu lieu durant la journée de mercredi. Ainsi, pour le compte de la première manche du groupe D, l’Algérie, réduite à dix après l’expulsion d’Adam Ounas, n’a pu faire mieux qu’un nul blanc devant le Soudan, alors que l’Irak a eu raison du Bahreïn par 2 à 1.



Au groupe C, la sélection de la Jordanie, conduite par le cadre marocain Jamal Sellami, a disposé de l’équipe des Emirats Arabes Unis sur le score de 2-1, sachant que l’autre match de ce groupe, ayant opposé mardi l’Egypte au Koweït, s’est soldé sur une issue de parité, un partout.



T.R

Programme

Vendredi

Groupe B

2ème journée

15h30 : Oman-Maroc

19h30 : Comores-Arabie Saoudite.