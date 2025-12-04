Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Fouzi Lekjaa : Le succès du Maroc dans l'organisation de la CAN-2025 est celui de toute l'Afrique

Jeudi 4 Décembre 2025

Fouzi Lekjaa : Le succès du Maroc dans l'organisation de la CAN-2025 est celui de toute l'Afrique
Fouzi Lekjaa : Le succès du Maroc dans l'organisation de la CAN-2025 est celui de toute l'Afrique
Autres articles
Le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a affirmé, mercredi à Salé, que « le succès du Maroc dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations ne sera pas seulement celui du Royaume, mais un succès pour toute l'Afrique ».

Lors d’une rencontre tenue au Complexe Mohammed VI de football avec les ambassadeurs africains accrédités au Maroc, en présence de représentants du ministère de l'Intérieur et des autorités compétentes, M. Lekjaa, président du Comité d'organisation local de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), a présenté un exposé exhaustif sur les préparatifs de la CAN 2025, soulignant que le Maroc aborde cet événement continental avec une vision globale conforme aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, qui mettent en avant la dimension africaine du Royaume, tant en termes de coopération bilatérale que d'action continentale commune.

Dans le cadre du renforcement de la coordination, M. Lekjaa a annoncé la création d'une cellule de communication et de coordination entre le Comité d’organisation local et les missions diplomatiques africaines, dans le but de simplifier les procédures liées au déplacement et à l'hébergement des équipes, ainsi que les dispositions logistiques.

M. Lekjaa a réitéré que le Royaume considère cet événement comme celui de toute l'Afrique et que le Maroc est pleinement engagé à en faire un succès, conformément aux directives de SM le Roi et aux aspirations du continent.

De leur côté, les ambassadeurs africains ont exprimé leur grande satisfaction quant à l'avancement des préparatifs, soulignant la convergence de l’action des différentes institutions et l'approche du Maroc qui offre de solides garanties pour le succès de la prochaine édition de la compétition.
 
Les participants ont également salué la dynamique des infrastructures sportives et la mobilisation des services de tutelle, des éléments qui confirment que le Maroc va offrir une édition exceptionnelle de la CAN qui incarne une nouvelle vision continentale dans l'organisation de grands événements.

Libé

Lu 137 fois

Tags : Afrique, Fouzi Lekjaa, organisation de la CAN-2025, succès du Maroc

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication