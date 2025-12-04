Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

CAN 2025: La mise à disposition obligatoire des joueurs fixée au 15 décembre

Jeudi 4 Décembre 2025

CAN 2025: La mise à disposition obligatoire des joueurs fixée au 15 décembre
Autres articles
La période de mise à disposition obligatoire des joueurs en vue de la CAN 2025, qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026,   débutera le 15 décembre, a annoncé la FIFA dans un communiqué.

Cette décision du Bureau du Conseil de la FIFA a été prise à "la suite de consultations fructueuses menées par la FIFA avec les principales parties prenantes et, grâce à l’esprit de solidarité affiché par la CAF afin de réduire les répercussions sur les différents acteurs concernés". Elle reprend l’approche adoptée pour la Coupe du monde de la FIFA 2022, a précisé la même source.

Il a également été décidé d’encourager les associations membres participant à la CAN 2025 et les clubs libérant des joueurs amenés à disputer une compétition continentale pendant la période de mise à disposition à engager des discussions bilatérales de bonne foi afin de trouver des solutions individuelles appropriées, ajoute la FIFA.

Dans les cas où un litige persisterait concernant la mise à disposition des joueurs à la suite de ces discussions bilatérales, la FIFA effectuera une médiation et appliquera des directives tenant compte des circonstances de chaque cas, notamment le calendrier des matches des compétitions concernées, l’état d’avancement de ces compétitions, l’implication passée et prévue des joueurs dans les matches en question ainsi que tout autre facteur pertinent, relève la même source.

Libé

Lu 101 fois

Tags : 15 décembre, CAN 2025, mise à disposition des joueurs

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication