CAN 2025: La mise à disposition obligatoire des joueurs fixée au 15 décembre

Cette décision du Bureau du Conseil de la FIFA a été prise à "la suite de consultations fructueuses menées par la FIFA avec les principales parties prenantes et, grâce à l’esprit de solidarité affiché par la CAF afin de réduire les répercussions sur les différents acteurs concernés". Elle reprend l’approche adoptée pour la Coupe du monde de la FIFA 2022, a précisé la même source.
Il a également été décidé d’encourager les associations membres participant à la CAN 2025 et les clubs libérant des joueurs amenés à disputer une compétition continentale pendant la période de mise à disposition à engager des discussions bilatérales de bonne foi afin de trouver des solutions individuelles appropriées, ajoute la FIFA.
Dans les cas où un litige persisterait concernant la mise à disposition des joueurs à la suite de ces discussions bilatérales, la FIFA effectuera une médiation et appliquera des directives tenant compte des circonstances de chaque cas, notamment le calendrier des matches des compétitions concernées, l’état d’avancement de ces compétitions, l’implication passée et prévue des joueurs dans les matches en question ainsi que tout autre facteur pertinent, relève la même source.