Un portail britannique met en lumière l’évolution d’Igamane : Nouveau « superman »

Vendredi 5 Décembre 2025

Le portail britannique The Record Daily a mis en avant, jeudi, l’évolution fulgurante du jeune avant-centre marocain Hamza Igamane, désormais considéré comme le nouveau « superman » du club français de Lille.

La jeune pépite marocaine, qui a quitté les Glasgow Rangers il y a à peine cinq mois, s’est rapidement imposée comme l’une des figures majeures du club lillois, souligne le média. Igamane a immédiatement laissé son empreinte en France grâce à ses performances plus que convaincantes. «Igamane n’a pas perdu de temps pour avoir un impact », note la même source, ajoutant que la Coupe du monde 2026 pourrait marquer le véritable envol de la star montante marocaine. Revenant sur son passage en Ecosse, The Record Daily rappelle qu’Igamane a brillé sous les couleurs des Glasgow Rangers, inscrivant 16 buts. Cette performance a attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens, notamment en France.

Expliquant son choix de rejoindre Lille, le joueur marocain s’est dit «très heureux» d’avoir intégré un club qui accompagne les jeunes talents dans leur progression et leur offre un environnement propice à leur développement. «J’ai intégré la Ligue 1, un championnat réputé pour aider les jeunes joueurs à progresser et à donner le meilleur d’eux-mêmes », a-t-il ajouté.

Auteur de sept buts lors de ses onze premiers mois à Lille, Igamane commence à impressionner par son talent et sa puissance de percussion, au point que certains coéquipiers voient en lui un possible successeur de l’ancien attaquant brésilien Ronaldo, souligne le portail britannique. Selon le média, la progression du jeune Marocain suscite déjà l’intérêt de clubs espagnols, dont le Real Betis qui aurait fait de son recrutement une priorité.

