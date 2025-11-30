Augmenter la taille du texte
Coupe arabe : Le Onze national annonce la couleur d’entrée

Mercredi 3 Décembre 2025

La sélection marocaine de football A' a disposé de son homologue des Iles Comores sur le score de 3 buts à 1, mardi au stade Khalifa à Al Rayyan, lors de la première journée (groupe B) de la Coupe arabe de football qui se tient au Qatar.
 
Après deux surprenantes victoires de la Syrie et de la Palestine la veille, face, dans l’ordre, à la Tunisie (1-0) et au Qatar (1-0), la logique a été respectée lors de ce duel 100% africain, un avant-goût du match d’ouverture de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévu le 21 courant à Rabat.

Les coéquipiers de Rabie Hrimat ont pris d’emblée les choses en main en multipliant les assauts sur la défense des Comores, qui signent au passage leur première participation à cette grand-messe du football arabe, tandis que les Lions de l’Atlas aspirent à remporter leur deuxième sacre après celui glané en 2012.

Les hommes de Tarik Sektioui ont vite ouvert la marque à la 5è minute par l’intermédiaire de Soufiane Bouftini d'une belle frappe de la tête, avant que Tarik Tissoudali ne double la mise à la 11è minute suite à une passe d'Oussama Tanane. Dans le temps additionnel de la première mi-temps (45+4è), Karim El Berkaoui a marqué le troisième but des Nationaux d’une tête plongeante qui n’a laissé aucune chance au portier comorien Ali Ahamada.

Malgré leur repli défensif, les Cœlacanthes, qui sont parvenus à sortir des qualifications grâce à une victoire sur le Yémen (4-4, 4 tab à 2), ont réussi à réduire le score à la 56è minute après un but inscrit contre son camp par Mohamed Boulacsout. Les Comoriens, qui ont joué sur leurs moyens, ont tenté de menacer, quoique timidement, les cages gardées par Salaheddine Chihab, mais c'était sans compter sur la vigilance de la défense marocaine qui a réussi chaque fois à écarter le danger.

Les changements opérés par Tarik Sektioui avec l'entrée en jeu du vétéran Abderrazzak Hamdallah, Marouane Saadane et Saber Bougrine ont offert une bouffée d'oxygène à la ligne offensive marocaine qui a manquer plusieurs occasions de corser l'addition.

Pour le compte du même groupe, l'Arabie Saoudite a battu Oman par 2 à 1.
L’équipe nationale affrontera le 5 courant le Sultanat d'Oman, alors que sa troisième sortie en phase de groupes sera contre l’Arabie Saoudite, le 8 décembre.

Doha: Mohamed Ouaziz (MAP)

Résultats
Mardi
Groupe B
Maroc-Comores : 3-1
Arabie Saoudite-Oman : 2-1
Groupe C
Egypte-Koweït : 1-1
Programme
Jeudi
Groupe A
2ème journée
15h30 : Palestine-Tunisie
18h00 : Syrie-Qatar
 

Libé

Tags : Coupe arabe, Onze national

