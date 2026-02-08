El Mehdi Mezouari : Il est déplorable de voir l’endettement s’imposer comme mode de gouvernance et l’aide sociale comme substitut aux droits légitimes

La gestion des affaires publiques est dominée par

une logique ultralibérale, où l’on confond gouvernance

d’un pays et administration d’une entreprise

L’USFP n’a jamais eu besoin d’externaliser ses compétences.

Ses responsables sont le produit d’un long apprentissage

politique, idéologique et institutionnel, au sein des

différentes instances du parti

A quelques mois d’un rendez-vous électoral décisif, le Maroc se trouve face à une épreuve politique majeure où l’abondance des discours creux contraste avec la rareté des réflexions de fond.Au milieu de cette inflation verbale qui affaiblit profondément le débat public, «L’info en face» a eu le mérite de replacer le débat là où il doit être, au coeur du champ politique, au-delà des lectures superficielles et des constructions communicationnelles. Invité de l’émission, Ahmed El Mehdi Mezouari, membre du Bureau politique de l’USFP, est venu livrer une parole exigeante sur le fond, ferme sur les principes et portée par une vision politique assumée.Dès l’entame, El Mehdi Mezouari adopte une posture de retenue assumée face à l’annonce du retrait du chef du gouvernement de la compétition électorale à venir. Il se refuse à commenter un «choix relevant de la vie interne d’un parti». Cette réserve n’a rien d’un silence calculé. Elle renvoie à une conception rigoureuse de l’éthique politique, profondément ancrée dans la culture ittihadie, où le respect des organisations et la non-ingérence constituent des principes fondateurs. Le propos s’est plutôt déplacé vers ce qui, aux yeux de Mezouari, constitue le véritable enjeu : non pas la décision en elle-même, mais ce qu’elle révèle d’un affaiblissement des normes démocratiques.Car ce qui frappe, selon lui, c’est le caractère inédit d’un retrait opéré avant la fin du mandat, sans réelle mise en débat du bilan. «Les Marocains se retrouveront sans véritable interlocuteur pour l’exercice de la reddition des comptes», observe-t-il avec gravité. Derrière cette remarque se dessine une critique plus profonde : celle d’un exercice du pouvoir qui se dérobe au moment même où il devrait s’exposer. Dans toute démocratie vivante, la fin d’un mandat est un moment de vérité, un temps de clarification politique et morale. S’y soustraire, c’est affaiblir le lien de confiance entre gouvernants et gouvernés.El Mehdi Mezouari insiste sur la norme. Un retrait, rappelle-t-il, n’est politiquement recevable qu’après la présentation d’un bilan, c’est-à-dire après une confrontation honnête entre les engagements pris et les résultats obtenus. Or, prévient-il, le risque est désormais de voir émerger une campagne électorale « sans fond politique », portée par des structures partisanes cherchant à reconquérir l’espace public sans jamais avoir assumé leurs responsabilités devant les citoyens. La politique se transforme alors en exercice de communication, où la rhétorique des réalisations remplace l’expérience vécue par les Marocains.Cette critique ouvre sur un diagnostic plus large : celui d’une dégradation progressive du champ partisan. Pour le dirigeant ittihadi, l’un des maux majeurs de la vie politique marocaine réside dans la réduction de l’action politique à l’événementiel. «On a beaucoup réduit la politique à cela», déplore-t-il, évoquant ces démonstrations de force médiatiques qui tiennent lieu de projet. Face à cette dérive, il appelle à un effort collectif de clarification : partis, médias et citoyens doivent s’accorder sur un standard minimal.Parce qu’enfin qu’est-ce qu’un parti politique en 2026? La question est centrale. Elle permet à Mezouari de rappeler ce qui distingue, selon l’USFP, un parti d’une simple machine électorale. Un parti politique, affirme-t-il, ne se définit pas par sa capacité à mobiliser des moyens financiers ou à organiser des événements spectaculaires. Il se définit par ses structures, ses militants, sa presse, ses congrès, ses relais syndicaux et associatifs, par sa présence constante aux côtés des citoyens. Autrement dit, par sa faculté à inscrire l’action politique dans la responsabilité et la continuité.Cette conception renvoie directement à l’histoire de l’USFP, parti presque septuagénaire, forgé dans les luttes démocratiques et sociales, et qui revendique son rôle d’école politique. À l’inverse, Mezouari pointe l’émergence de formations parvenues aux responsabilités sans véritable enracinement idéologique ni organisationnel. Ce déséquilibre, selon lui, altère profondément la qualité de la représentation. «Nous avons des gens qui nous représentent, mais qui ne ressemblent pas aux Marocains», résume-t-il dans une formule lourde de sens. Cette dissonance expliquerait en partie la montée d’une contestation qui ne passe plus par les institutions, mais s’exprime en dehors des cadres politiques classiques.La majorité issue des élections de 2021 est ainsi relue à l’aune de cette fracture. El Mehdi Mezouari ne conteste pas sa force numérique. Il en interroge la légitimité politique. Une majorité peut être stable institutionnellement tout en étant fragile démocratiquement. «La stabilité sans fondement démocratique sain devient légère, elle devient même dangereuse», avertit-il. La concentration du pouvoir territorial, budgétaire et institutionnel entre les mains de quelques formations n’a pas été compensée, selon lui, par un mandat politique clair ni par des résultats ressentis par le citoyen marocain.