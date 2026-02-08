Banques : Le déficit de liquidité atteint à 138,3 MMDH du 29 janvier au 5 février

Le déficit de liquidité bancaire moyen s'est allégé de 4,02% pour s'établir à 138,3 milliards de dirhams (MMDH) au terme de la période allant du 29 janvier au 5 février 2026, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).



Cette évolution intervient alors que les avances à 7 jours de Bank Al-Maghrib (BAM) ont reculé de 1,9 MMDH pour s'établir à 50,4 MMDH, indique BKGR dans sa récente note "Fixed Income Weekly".



De leur côté, les placements du Trésor ont diminué, avec un encours quotidien maximal de 9,4 MMDH, contre 15,1 MMDH une semaine auparavant, précise la même source.



Par ailleurs, le taux moyen pondéré (TMP) a enregistré une légère progression à 2,253%, tandis que le MONIA (Moroccan Overnight Index Average : indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) s'est apprécié pour atteindre 2,274%.



Au cours de la prochaine période, AGR estime que BAM devrait augmenter le rythme de ses interventions sur le marché monétaire, fixant ainsi le volume de ses avances à 7 jours à 60,6 MMDH contre 50,4 MMDH précédemment, selon les anticipations de BKGR.